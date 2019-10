Mindefensa: caso de Flower está en manos de la Fiscalía

Asesinato de Dimar Torres

Analistas consultados por Vanguardia hicieron referencia al asesinato de Dimar Torres, ocurrido el 22 de abril en la zona de Campo Alegre, del municipio de Convención, Norte de Santander, a propósito de las revelaciones realizadas por la Revista Semana.

Sandra Ramírez, Senadora del Partido Farc, manifiesta que “es complicado haber sido firmante de la paz” y reveló que hay muchas preguntas sobre quién o quiénes están detrás de los asesinatos de los excombatientes de las Farc y “estamos regresando o queremos regresar a la guerra, a los falsos positivos que hablan tan mal de Colombia y esto es una muestra”.

Por su parte, Carlos Alfonso Velásquez Romero, Docente Universitario, señala que “el trasfondo es un profundo vacío en la formación ética militar tanto del Coronel como del Cabo que cometieron el asesinato” y además se ve como un asunto de retaliación por haber pertenecido a las Farc.

De igual manera, considera que el respaldo del presidente Iván Duque al ministro de Defensa, Guillermo Botero, es porque el ministro fue colocado por representación directa de Uribe y “si Duque no entiende que él debe asumir como presidente en este tipo de situaciones se va a seguir apretando la soga al cuello”.

Finalmente, el Docente de la Universidad Libre, David Murillo, considera que “este gobierno en particular, desde antes de posesionar el gabinete, tenía una manifestación clara de lo que significaba el Acuerdo de Paz y sobre todo por el hecho de que quienes estaban haciendo la guerra se volvieran parte de la población civil y lograran interactuar como cualquier otro ciudadano”. Según el Docente de La Libre, era una oposición de no querer permitir que en Colombia quienes habían combatido pudieran reincorporarse y el Ministro de Defensa representa esa convicción y, esa persona que en algún momento era parte de las Farc, pero que era una persona muy colaboradora de su comunidad, trabajando en el agro y respondiendo por sus padres, se volvió ese elemento que no podía permanecer en el tiempo porque él significaba que quienes hicieron la guerra y generaron un daño hoy podían estar haciendo un bien para la sociedad y eso es lo que no quiere el Gobierno y por eso defienden al ministro y su falta a la verdad”.

Asesinan otro excombatiente

Siendo las 19:30 del pasado lunes, en el lugar conocido como Puerto Mafia o antigua estación de bombeo fue ultimado con arma de fuego Wilson Parra Lozada de 42 años, apodado El Indio, quien se encontraba departiendo en una vivienda hasta donde llegaron dos hombres que se movilizaban en bote por el río Caquetá, llegaron hasta la vivienda, le dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte y huyeron nuevamente en el bote rio abajo.

Parra Lozada perteneció a la ETCR La Carmelita, Putumayo y residía en Curillo desde julio de 2018.

Este caso se da seis días después de que Alexander Parra, otro exguerrillero, fuera asesinado dentro de un espacio de reincorporación, el pasado 24 de octubre en el ETCR Mariana Páez de Mesetas, Meta.