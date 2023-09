"La Procuraduría procederá a evaluar el material probatorio recaudado, con el propósito de ampliar la indagación previa abierta por estos hechos", aseveró el Ministerio Público tras esta jornada.

El ministro Velásquez negó que Ricardo Díaz le hubiese avisado de sobornos para compra de helicópteros

Luego de que se conocieran las declaraciones del exviceministro de Defensa, general (r) Ricardo Díaz, en las que se refirió a posibles casos de corrupción y presiones en esa cartera, el ministro Iván Velásquez respondió a esos señalamientos. Ante diferentes medios, el ministro respondió que .

"Es una expresión clara de dolor por no continuar en el cargo, ese es su malestar por no continuar en el cargo", dijo el ministro Velásquez, quien añadió que no era cierto que el exviceministro de Defensa, general (r) Ricardo Díaz, le haya contado de un ofrecimiento de $700 millones para que se adelantara la compra de unos helicópteros a un país árabe.

"Que le ofrecieron $700 millones (al general (r) Díaz) porque se tramitara un contrato que él mismo dice que no era de su competencia. Que me lo dijo a mí, no es cierto. Además, debió decirlo a la Fiscalía porque eso configura el delito de cohecho por que basta con ofrecer para que ese delito se tipifique. De manera que incurrió el general (r) Díaz en un abuso de autoridad por omisión de denuncia", fueron las declaraciones del ministro Velásquez.

En la tarde este martes, en la Comisión Segunda del Senado, el ministro Velásquez volvió a referirse a esta polémica suscitada por las declaraciones de Díaz en días recientes.

En esa corporación, el ministro Velásquez señaló que, distinto a lo que había dicho exviceministro sobre el enfriamiento de las relaciones al interior de esa cartera, ellos conversaban todas las semanas e incluso varias veces el mismo día.