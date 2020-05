“Nosotros tenemos muy poquito tiempo para resolver el tema asociado a la prima de junio y estamos buscando la manera que haya una medida que permita posponer el pago, de ninguna manera eliminar esa obligación contractual”, con esta declaración el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostuvo en un conversatorio con la consultoría Vali y Asopostal.

Agregó que aún no hay un decreto sobre el tema, pero que esta parece una decisión razonable en función de la situación que están pasando las empresas teniendo en cuenta que “problema de caja, tenemos que defender el empleo y estamos buscando la manera de combinar esfuerzos y que haya mayor posibilidad de flexibilizar el pago”, agregó.

La solicitud ya había sido hecha por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) que había pedido el aplazamiento o el subsidio del estado para poder soportar esta responsabilidad con los empleados.

“Los empresarios y especialmente los comerciantes que no han estado operando tienen la gran preocupación de cómo atender el pago de la prima de junio. No hay recursos, la iliquidez es total, no hay caja y el acceso al crédito es precario”, había sostenido Alberto Cabal, el presidente de Fenalco Nacional.

Y Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), había dicho que “las centrales obreras fuimos categóricas en señalar que no renunciamos a un derecho, pero habrá que buscar salidas distintas según la situación de cada unidad productiva”.

Carrasquilla también afirmó que el estado ha puesto recursos por 30 billones de pesos por crisis y que, seguramente viene una cifra de igual calibre, por lo que este año sería difícil cumplir el déficit fiscal del 6,1 % y se llegaría a tener el endeudamiento más alto en la historia.

