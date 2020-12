MinHacienda plantea una reforma fiscal constructiva para el país

Son 429 proyectos, de los cuales 193 están en ejecución, 60 en proceso de contratación, 169 tienen cierre financiero y 40 a los que se le deben resolver problemas jurídicos.

Ante el panorama del desafío fiscal que tiene el país por las pérdidas económicas que trajo la pandemia, el ministro de Hacienda resaltó que es importante hacer una reforma fiscal constructiva, "que incluya reflexionar sobre nuestra estructura tributaria".

Por esto, el ministro argumentó que las exenciones tributarias que hay en el país representan el 8,7% del PIB total, algo que a su juicio, es muy distante de lo que ocurre en otros países.

"Es importante resaltar que le grueso de las exenciones tributarias en Colombia no son en renta corporativa, lo más relevante son las exenciones del IVA, lo que no genera ningún propósito ni dan eficiencia en el sistema tributario. En Colombia tenemos un programa de devolución del IVA lo cual no significa una política que mejore la progresividad ni que simplifique la estructura tributaria".

En su presentación el ministro enfatizó que el desafió es presentar una reforma fiscal que vuelva al sistema tributario actual más progresivo y eficiente, por lo que destacó los avances tecnológicos en los que se está trabajando con la Dian.

Por ello, recalcó que en la meta de tener un gran sistema tributario con progresividad y eficiencia este programa de devolución del IVA es totalmente atípico, "estamos haciendo esfuerzos con la Dian por reformar, recientemente se inició el proceso de modernización de la Dian, y tenemos muchas maneras de incorporar la economía de la informalidad a la formalidad con programas como la factura electrónica, y el régimen simple".