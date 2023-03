La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó estar consciente de los cambios que podría tener la reforma a la salud en su trámite en el Congreso, pero advirtió que si esta no continúa con sus bases, no tendría sentido aprobar algo que no cambie en nada.

Así lo manifestó durante el foro educativo realizado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi), denominado ‘¿Cuál es la mejor reforma?’, donde se abordaron temas importantes del articulado que pretende reformar el sistema de salud en Colombia, con la función de las EPS.

La ministra señaló que “existen cinco propuestas de reforma cursando en el Congreso y eso muestra que el país está de acuerdo en que es necesario hacer cambios a la prestación del servicio de la salud”.

Por otro lado, en cuanto a la participación privada en este proyecto de ley, la jefe de la cartera aclaró que los Centros de Atención primaria no sólo serán públicos, sino también privados, argumentando que no se pretende estatizar el sistema y que el sistema actual es muy complejo, “aquí hay demasiado empaquetamiento que se puede ahorrar. Este sistema se ha convertido en un sistema de facturación y no en un sistema de salud”, dijo la ministra.

Frente a los señalamientos que ha tenido este proyecto, en el que se advierte la destrucción del sistema actual de salud, Corcho aseguró que “nosotros estamos construyendo sobre lo construido. Seguimos construyendo sobre el sistema general de seguridad social en salud, porque si no se reforman las EPS se desploman”.

Otro de los puntos fue la formalización de los profesionales del sector salud, una inquietud que también ha estado presente en medio de este debate, según Corcho, esto será un proceso que se hará de manera gradual y que se priorizará al personal que vaya al sistema primario y se presentará una propuesta en formación por oferta en los sectores dispersos.

Al cierre del Foro la ministra aseguró que la decisión del Gobierno nacional es que el proyecto de ley conserve su esencia porque se trata de la vida de millones de colombianos. “Yo hago el llamado a despolarizar el debate porque estamos frente al valor supremo de la vida”, puntualizó la ministra.