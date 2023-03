Aparentemente, Aida Victoria estaría siendo contactada para dar declaraciones acerca de la llegada de la excongresista al territorio colombiano por lo que acotó en su trino: “¿Pa qué me llaman a mí? Mis opiniones, aunque entretenidas, no son relevantes. Entrevisten al abogado o a la gente que ella está denunciando”, exhortó la influencer.

La influencer dijo, también, en su trino: “En estos momentos están extraditando a mi mamá”, sin embargo es importante aclarar que lo que sucedió este viernes con la excongresista Aida Merlano no fue una extradición.

Según la Cancillería de Colombia Merlano no llegó al país por solicitud de extradición, sino que fue deportada por el Gobierno de Nicolás Maduro. “El día de hoy la ex congresista Aida Merlano está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, no como resultado de una solicitud de extradición (...) sino por deportación, medida reconocida por el Derecho Internacional, tomada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, explicó la entidad.

Aida Merlano pasó la noche en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, misma de la que se habría fugado hace 5 años.