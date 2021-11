El movimiento, empieza por afirmar que desde el año 2006, en Colombia ha aumentado significativamente la persecución y las condenas por el delito del aborto. Así, según explican, mientras que en el 2005 se presentaron 130 casos, en 2006 se presentaron 199 y en el año 2018, 416 casos de criminalización, según cifras oficiales de la Fiscalía.

Causa Justa explica que si bien en pocos casos esta criminalización llega a penas privativas de la libertad, el hecho de que se persiga a las mujeres ya es un tema grave, "el hecho de que por ejemplo una víctima de abuso sexual sea objeto de revictimización y sea perseguida y acusada por abortar es gravísimo. Además que una mujer que acude al aborto, ya contaría con antecedentes penales y un registro en su expediente, lo que puede influir negativamente en su acceso al trabajo y en una carga moral más grande", explican expertas de esa organización.

Así mismo, las demandantes aseguran que las menores de edad son más perseguidas y sancionadas, respecto a las mujeres de demás grupos de edad por este delito: el 12.5% de los casos perseguidos involucran a menores de edad entre los 14 y 17 años y el 24% de los casos as mujeres condenadas son menores.

Los cinco departamentos en los que se producen mayores condenas por el delito de aborto son Caldas (el 18.48 % de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas), Boyacá (13.94 %), Santander (10.61 %), Tolima (8.48 %) y Norte de Santander (6.67 %). Bogotá también es una de las ciudades donde hay mayor eficacia en la persecución de este delito (13.33%).

Causa Justa asegura que los tres causales en que se permite el aborto en Colombia desde el 2006, (cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el feto tiene malformación o sea producto de violación) no es suficiente para garantizar a la mujer sus derechos y en la práctica, dicen, implica que al menos el 90% de los abortos que se están realizando en el país sean clandestinos.

"El aborto es el único delito en Colombia que tiene género y se ha demostrado que perseguirlo no es efectivo, las mujeres siguen abortando... En cambio, permitir la despenalización del aborto evita muertes. Lo que pedimos es que sean procedimientos vigilados, que se parta desde la salud, más de 48 muertes al año se podrían evitar con la regulación", asegura la organización.

Así mismo, Causa Justa dice que con la despenalización se disminuirían los costos en la salud para el Estado, pues se reduciría el número de remisiones innecesarias que acarrean un costo mayor.

Aura Cuasapud, del grupo de Mujeres Católicas por el derecho a decidir, destaca que aunque la religión ha estado muy presente en el debate, en la biblia no hay ningún aparte que hable sobre el aborto y pelean por la conciencia autónoma.

"Si hay algo bello en la sentencia de la Corte y en nuestra causa es que el aborto no es obligatorio. Si una mujer de estos grupos está en una de las causales tiene derecho a decir no voy a abortar así esté en riesgo su vida, pero ellos no puede obligar a todas las mujeres de Colombia a que sacrifiquen su vida, su salud y decisiones. Con mucho cariño les digo que si ellos creen que su convicción religiosa les impide abortar no tienen que hacerlo”, dice la abogada.

Cristina Rosero, asegura que para que el aborto no se vuelva una barrera que incluso genere brechas sociales, en el caso de que la Corte falle a favor de las pretensiones de la demanda, lo único con lo que basta es adherirse a los protocolos vigentes, "que permiten que el proceso sea sencillo para la mujer y se bajen los costos".

Catalina Martínez, vocera de la organización y directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, aseguró que las experiencias de otros países donde el aborto se despenaliza, es que “los abortos disminuyen a lo largo de los años”.

“La despenalización del aborto apunta a que se reduzcan los casos porque se vuelve un servicio de salud, se empieza a ver un ambiente más favorable para acceder a otros servicios se salud sexual, como acceso de anticonceptivos e información que educa” dijo.