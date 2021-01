Yaneth Vélez, subsecretaria de Prestación de Servicios, afirmó que se realizará la visita de verificación de la institución "con el ánimo de mandar un mensaje, tanto a la comunidad científica médica como a los pacientes, de que estos sitios no pueden ofrecer servicios que no estén bajo la idoneidad científica del procedimiento".

"Esta es una situación lamentable porque estamos recomendando permanentemente que, primero, estamos en una etapa de pandemia donde están totalmente suspendidos los procedimientos estéticos y estamos recomendando que no se realicen procedimientos de este tipo en sitios que no tienen la idoneidad para realizar cirugías de tan alta complejidad y no pueden brindar la seguridad adecuada a los pacientes frente a las complicaciones que se puedan presentar", complementó la funcionaria.