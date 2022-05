Mujer denuncia que fue drogada para robarle el cabello

Familiares de una mujer de 27 años de edad denunciaron que sujetos que llegaron a su casa a pedirle un vaso con agua la habrían drogado y luego procedieron a cortarle el caballo.

El hecho se presentó en el barrio Los Ciruelos, del municipio de Malambo, Atlántico. Y según una hermana de la denunciante, unos sujetos llegaron a la residencia y le propusieron comprarle el cabello, pero ella no accedió. Uno de ellos, mientras le insistían, le pidió que le regalara un vaso con agua y la joven mujer procedió a hacerlo. Ingresó para traerle al agua, pero cuando regresaba de la cocina se desmayó y cuando despertó estaba sin el cabello.

Al parecer mientras estaba inconsciente los sujetos le cortaron su larga cabellera, le dejaron 40.000 pesos al hijo de ella y luego se fueron del lugar.

Una hermana de la supuesta víctima dijo a los medios de comunicación que “ella solo recuerda que salió en busca del agua, que cuando regresó de la cocina se cayó y cuando despertó ya tenía el cabello cortado. Que ella como pudo se levantó y salió a la calle. Una vecina de al lado la ayudó y avisó a nuestra mamá, quien la llevó al hospital”.

Yuleysi Aguilar, hermana de la víctima, manifestó que los hombres venían por el barrio comprando cabello, especialmente a las mujeres que lo tenían largo. Llegaron a la casa de su hermana y de otra prima que también vive en el barrio Los Ciruelos. “Mi hermana les dijo que no. Ellos le ofrecieron plata y ella les dijo que por esa cantidad de dinero no. En esas estaban cuando los perros salieron ladrando y los tipos se fueron. Pero mi hermana dice que ellos regresaron y fue cuando le pidieron el vaso con agua y de ahí no recuerda nada”.

Relató que su hermana aún presenta algo de somnolencia, al parecer por la droga que le dieron. “Mi mamá la llevó al hospital y dice que no recuerda nada”.

Los detiene la Policía

En vista de la denuncia que hicieron los vecinos, la Policía del cuadrante implementó un operativo y capturó a los sujetos.

El coronel Marco Ospina, comandante Distrito Especial Operativo de Soledad y Malambo, dijo que “en el municipio de Malambo atendimos un caso donde nos informan que hay una señora a la que le hacen un corte de cabello sin su consentimiento. De manera inmediata, la patrulla reacciona y toma contacto con las personas que le cortaron el cabello. Según ellos hubo un acuerdo con la mujer por 40.000 pesos para cortarle el cabello”.

“Acompañamos a la señora, de acuerdo a las líneas que tiene la Policía, para que instale la demanda o su denuncia ante las autoridades que correspondan”, agregó el coronel Ospina.

Añadió que “aclaramos que al tener contacto con las personas que le cortaron el cabello, se indaga y se confirma que ya tienen una cierta experiencia y durante estos días habían realizado cortes en la misma zona donde no se presentó ningún tipo de observación. Igualmente, estas personas manifiestan que llevan varios años haciendo este tipo de oficio en varios sectores”.

“La Policía seguirá realizando el acompañamiento de este hecho. La recomendación a toda la ciudadanía es para que denuncie cualquier tipo de hechos que considere que sean sospechosos para que nosotros lo podamos atender”, terminó diciendo el coronel Marco Ospina.