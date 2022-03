Mujer habría lanzado a su hijo de seis años al río Cauca en Cali

Así lo informó el teniente John Fitzgerald Rodas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cali, quien aseguró que durante la noche del pasado martes 1 de marzo, recibieron un llamado de la Policía de Cali para rescatar a un menor de seis años que había caído a las aguas del río Cauca.

“Al llegar al sitio, nos encontramos que una señora había lanzado a su niño de seis años de edad al río Cauca. La versión que nos dieron es que primero había lanzado al niño y posteriormente se había lanzado ella, afortunadamente un ciudadano iba pasando por el sector y se percata de la situación, ayudan a sacar al niño, es la versión que tenemos”, aseguró el Comandante de Bomberos.

De igual forma, afirmó que al llegar al lugar de los hechos, sobre el jarillón del río Cauca en el barrio Floralia, la Policía tenía en una patrulla a la mujer y el menor de edad.

En el lugar, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Cali procedieron a hacer las respectivas valoraciones médicas a madre e hijo, tras lo ocurrido.

“Afortunadamente no presentaban lesiones graves, el niño, a pesar de haber caído 15 metros del puente al río, no tenía ninguna lesión grave aparente, solamente un trauma en tejidos blandos en su miembro inferior izquierdo y fue valorado en la patrulla. La señora no presentaba ninguna situación anormal”, dijo Fitzgerald Rodas.

y agregó que: “Infortunadamente la comunidad estaba bastante agresiva e iban a tomar acciones contra la señora y es ahí cuando el comandante de la Policía decide trasladarla en la patrulla hasta la estación de Policía de Floralia y hasta allá nos trasladamos para terminar de darles la valoración. Finalmente el niño fue trasladado hasta el Hospital Universitario en una de nuestras ambulancias”.