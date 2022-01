Cientos de indígenas se encuentran asentados en un campamento autorizado en cercanías de dicho parque, en el lugar donde ocurrió la tragedia.

Le contamos: Continúan las tensiones en Arauca: reportan dos explosiones y la amenaza a un periodista

Murió el conductor

Hildebrando Rivera, de 60 años, fue atacado fuertemente por la guardia indígena tras lo sucedido. Fue necesario trasladarlo a la Unidad de Servicios de Salud de Engativá, a donde llegó con múltiples traumas en cráneo, tórax y abdomen.

En ese lugar fue intervenido quirúrgicamente pero presentó un paro cardiorrespiratorio, que finalmente lo llevó a su muerte.

Tras estos hechos la Fiscalía informó que se hicieron los actos urgentes y ya se encuentra un equipo de fiscales al frente del tema, para investigar lo que sucedió.

Por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunció a través de su cuenta de Twitter lamentado lo sucedido “Llevamos más de 4 meses ofreciéndoles atención humanitaria, sanitaria y de estancia temporal mientras el Gobierno Nacional garantiza primero que no los desplacen de sus resguardos y segundo que puedan retornar seguros a los mismos”.

Bajo esta línea agregó que: “MinDefensa ha sido incapaz de garantizarles seguridad y evitar su desplazamiento y tampoco su retorno. La Unidad de Víctimas apenas ha garantizado el retorno de menos de la mitad de quienes lo requieren. Y el ICBF no ha garantizado la protección plena de los derechos de los niños”.

Lea: Reportan masacre en la trocha “La Isla” de El Escobal en Cúcuta

Últimas palabras

En una entrevista con Bluradio El gerente de la empresa Ecosiech, Mario Calderón, reveló que tuvo una llamada con Hildebrando Rivera Gantiva, justo después del accidente.

“Cuando contesto el teléfono, escuchó mucho ruido y él me dice: ‘Don Mario estoy en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi, estoy en Funza’. Su voz era de desesperación”, relató.

Agregó que, en ese momento, no entendió qué estaba sucediendo y lo único que le alcanzó a decir fue que se calmara, que él iba a hablar con el alcalde de Guasca, población a la que pertenecía el camión de basura, para que le informara a la Policía.

“Unos minutos después, tal vez 10 o 15, la técnica operativa me llama y me dice: ‘Estoy llamando al teléfono de Hidelbrando, me contestó alguien y me dijo: ‘No llame más a este hp que lo vamos a matar’, y le colgaron”, añadió.