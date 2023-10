Mujer que asesinó a su violador tendrá que pagar 30 años de cárcel por una notificación incorrecta

En un acto desesperado y extremo, Virgelina Aguiar tomó un hacha que se encontraba sobre un congelador y le cortó el cuello a su agresor. Este acto se produjo en medio de la intensa presión a la que se vio sometida.

“Entonces fue donde yo me asusté. Él se me fue encima con el cuchillo, me cogió a la fuerza. Entonces yo le dije: “conste que voy a estar con usted, pero con tal que me diga donde están mis hijos”. Y así fue como estuvimos juntos. Ahí le dije: “ahora sí dígame donde están mis hijos. Llévenme a traerlos”. Él me dijo: “no. Si usted está otra vez conmigo le digo donde están sus hijos”, declaró Virgelina a las autoridades.