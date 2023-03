En las redes sociales comenzaron las críticas al general Sanabria porque en una entrevista aseguró que en la institución hay cerca de 12.000 casos de VIH y los atribuyó a la comunidad Lgbti.

“Lastimosamente, y como somos tantos, hay una comunidad Lgbtiq bastante grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, dijo el uniformado.

Según el comandante, del 100% de los casos de VIH en la fuerza armadas el 47% se registra en la Policía Nacional, lo que equivaldría a un total de 12.000 casos positivos de VIH en la institución.

Pero en dicha entrevista, el general también habló de otros temas polémicos que lo tienen en el ojo del huracán.

¿Machismo?

Muchas de las quejas de los internautas giran en torno a unas declaraciones con tintes de machismo que dice el general Sanabria en la entrevista.

Al ser preguntado por las críticas que recibió con un mensaje del día de la mujer, que decía “El encanto de la mujer alegra su esposo y si es sensata lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor, una persona educada no tiene precio”, el funcionario indicó que era un mensaje tomado “de la sagrada escritura”.

Dijo que no se trataba de una ofensa, pese a que algunos pensaron que el director se refería a que las mujeres calladitas se ven más bonitas.

“Claro, y que sumisas. Una mujer discreta alegra el corazón del hombre”, respondió.

Vicky Dávila le preguntó que qué era una mujer discreta y Sanabria explicó que “es una mujer que, al lado del hombre, calla en los momentos que hay que callar y habla cuando tiene que hablar”.

Cuando se le pregunta si es machista, el general responde que no sabe si ser machista sea querer profundamente a la mujer.

“En Francia, una vez, me pasó algo curioso. En el metro me paré y le dije a una mujer: “Por favor, siéntese”. Ella me trató mal, me humilló, me dijo en su idioma: “¿Qué le pasa?”. Entonces empecé a pensar: ¿les cedo o no el puesto a las mujeres? Seguí haciéndolo. De pronto una señora mayor de edad me agradecía, pero había jóvenes que se ponían furiosas. Lo tomaban como un coqueteo. Eso no choca contra lo que yo pienso, o sea, no es ser machista, sino que a la mujer hay que protegerla, amarla, quererla. De hecho, Nuestro Señor no quiso llegar como Adán, sino a través del vientre materno”, expresó.

Sobre la infidelidad

La directora de Semana, Vicky Dávila, le preguntó al comandante de la Policía si era cierto que ya no están sacando a policías de la institución por corrupción, sino por infidelidad. Sanabria, tajantemente, respondió “ojalá se pudiera, pero no se puede. Porque una persona que es infiel no es prenda de garantía”.

Para el general, una persona con virtudes y valores es prenda de garantía. “Una persona que efectivamente sí le tiene respeto a Dios, uno sabe que es incorruptible. De resto, la tentación llega. Le ofrecen dinero y cae, pero si está con Dios ni siquiera llega la tentación. (...) El que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho”.

Exorcismo vs inteligencia policial

Otra de las polémicas tuvo que ver con la extraña confesión sobre el uso de exorcismos para asestar golpes contra los enemigos del Estado, como en la captura de grandes capos.

“Ese tema existe desde hace muchos años y data de miles de años atrás. Aquí en la Policía lo hemos hecho, por supuesto, con el acompañamiento del obispado castrense. Gracias a Dios tenemos un obispado castrense, como otros cuerpos de Policía, que nos ayuda en ese trabajo de lucha contra el mal”, dijo.

El general Sanabria aseguró que ha estado en los exorcismos desde 2007. “Eso existe y, gracias a la valentía de muchos sacerdotes, hemos logrado contrarrestar ese mal en la Policía. Por ejemplo, la operación contra el Mono Jojoy. Eso fue exorcismo”.

En la entrevista el general cuenta que la Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Así que un sacerdote dijo: “Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar”, contó.

Dijo Sanabria que “entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo. Es decir, cuando el capitán romano les dice a los ancianos: “Díganle a nuestro señor que cure a mi siervo”, Jesús le respondió “vamos”. Y el capitán le contestó: “No, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarme”. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces Nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado”.

El comandante afirmó que en todos los casos contra el estado mayor de las Farc se utilizó el exorcismo, como por ejemplo con el operativo contra Raúl Reyes.

“Como estaba al otro lado, en Ecuador, y se movía hacia la frontera con Colombia, teníamos que tener el punto exacto. El sacerdote tomó la foto de Raúl Reyes e hizo una oración y rompió su acción maligna, y eso lo hizo visible. Ellos se protegen con este tipo de entidades malignas. Lo que no funcionaba empezó a funcionar y apareció”, explicó.