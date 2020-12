Guillermo Criado, gerente Comercial de la División Textil de PatPrimo, lo describió como una persona que logró hacer grande el negocio textilero y destacó su interés generoso por el bienestar de su gente. “Era como nuestro papá”.

Aunque hacía algún tiempo no visitaba la empresa, siempre estuvo pendiente de la dinámica de los negocios, añadió Criado.

En su cuenta de Twitter la Cámara Colombiana de la Confección y Afines lamentó la muerte del empresario, de 95 años de edad, de quien dijo era una institución de este sector productivo y añadió “un hombre que posicionó una marca colombiana como es PatPrimo y que genera más de 8.000 empleos. Hoy los confeccionistas y textileros del país estamos de luto”.

José Douer, a quien cariñosamente le llamaban Don Pepe, consolidó una empresa industrial y comercial de textiles y confecciones como Manufacturas Eliot que el año pasado contabilizó ingresos por $789.183 millones según cifras de la Superintendencia de Sociedades, y que hoy se encuentra dentro de las compañías más grandes de Colombia y ocupa primeros lugares en el sector textilero y en la producción de prendas de vestir.

Desde su constitución en 1957 la empresa de Douer lanzó la marca PatPrimo de alta aceptación y recordación entre todos los colombianos y desde sus inicios revolucionó la industria textil ya que en esos tiempos en Colombia se acostumbraba a confeccionar ropa en talleres caseros y en pequeñas cantidades.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en una de sus publicaciones (Revista A) resaltó que a pesar del carácter efímero de la moda, el posicionar una marca que perdure en este sector no fue tarea fácil.

El texto recuerda que José Douer Ambar nació en México pero llegó a Colombia a temprana edad de la mano de su padre, Alberto Douer, quien creó en Barranquilla la empresa textil Adotex antes de tener que irse a Los Ángeles, Estados Unidos, por motivos de salud.

Fue así como, con solo 17 años, José quedó a cargo de un negocio textil que entonces daba sus primeros pasos. Con la experiencia acumulada, en 1957 se estableció la empresa Manufacturas Eliot, con la marca Patprimo como bandera comercial.

Este emprendimiento impulsó un sector que hasta el momento se caracterizaba por cifras de producción que entonces se acercaban más a economías de pequeña escala que a una verdadera industria.

Con el tiempo se incrementaron los números de trabajadores y de prendas confeccionadas. Patprimo no tardó en convertirse en un referente de la moda en Colombia, una marca que ha conjugado en su oferta calidad, vanguardia y precios competitivos. Del portafolio de esta firma también hacen parte Facol, caracterizada por sus precios bajos, y Seven Seven, que ofrece una aproximación más global en sus colecciones.