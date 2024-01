Museo Nacional justifica el evento en el que se recordará la “recuperación” de la espada de Bolívar

Las espinas se levantaron porque la cartera entiende esta acción guerrillera como una “recuperación” y no como un “hurto”. De hecho, en la invitación pública que hicieron al evento, aseguraron que la conmemoración incluiría un recorrido por el Museo Nacional para observar piezas relacionadas con la historia de la milicia en la que militó el presidente Gustavo Petro.

Congresistas de la oposición calificaron el evento como una apología a la acción armada y una reivindicación de esa guerrilla. Ahora el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional han salido a dar explicaciones.

“Desde el Museo Nacional como el Archivo General de la Nación no hablamos de conmemoración, sino de actos de memoria. Esto implica que no estamos conmemorando, sino haciendo un llamado a un espacio de reflexión. Los eventos no son celebratorios de un hecho sin un llamado a la reflexión. Los museos de todo el mundo y especialmente el Museo Nacional de Colombia tienen el deber de llamar a la reflexión”, señaló William Alfonso López, director del Museo Nacional en diálogo con El Tiempo.

El director aseguró que la acción del M-19 marcó una incidencia en la historia política contemporánea del país y, aseguró, que desde ningún punto de vista se está tomando partido por ese grupo armado.

“Lo que estamos tratando de traer la presente es el lenguaje con el que se habló del hecho en ese momento. Además buscamos que ese lenguaje se traiga al contexto de procesos de paz que hay en la actualidad. Hablar de la espada de Bolívar en este contexto de paz es muy importante. Es una variable posible que podemos usar hoy en este proceso de paz tan álgido, pugnaz, pero tan necesario que tenemos que llevar como país”, añadió López.

En todo caso, la agenda de este evento tiene previsto un conservatorio abierto sobre la exposición permanente del Museo y una serire de charlas que convocan a la reflexión sobre lo que fue la acción del M-19 en torno a la espada de Bolívar.

“Se trata de un evento político. No le estamos huyendo a su dimensión política. Pero no es un evento de proselitismo político. Todo el andamiaje que hemos construido para el evento es un andamiaje crítico. Los museos no pueden ser escenarios de defensa de uno u otro proyecto ideológico. Los museos estamos dentro del Estado para reflexionar sobre el patrimonio e historia del país. Se trata de tomar una coyuntura que nos parece muy interesante para hablar de paz”, puntualizó López.

Información tomada textualmente de El Colombiano.