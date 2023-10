Durante una nueva jornada de "gobierno escucha", el mandatario aseguro que es un grave problema financiero, criticando que la concesión de la vía gana por los peajes pero no paga cuando surgen derrumbes u otros daños.

Lo calificó como "la ley del embudo", donde la concesión tiene los ingresos, pero es el gobierno quien termina pagando con recursos públicos, que muchas veces no los hay.

"Parte un problema fundamental porque cualquier derrumbe vale un billete, pero los recursos no salen del peaje sino del bolsillo de la gobierno y no están (..) 1.2 billones que no son fáciles de conseguir", expresó.

Por esto, el Presidente afirmó que una de las propuestas para solucionar este problema y el cual ya está en borrador es nacionalizar la carretera Bogota - Villavicencio.

Añadió que "es complicado porque es una consecion que tiene unos flujos donde siempre quieren ganar pero hay una negociación que hay que hacer".

No obstante, dijo que pedirá al Ministerio del Transporte hacer un equipo negociador para volver realidad esta propuesta de nacionalización.

Finalmente, le hizo un llamado a la concesión para que pensarán en solucionar los problemas que tienen y negociar en favor del interés general.