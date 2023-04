"Nadie me ha dicho nada": Mauricio Lizcano sobre su posible salida del Dapre

“Yo hasta ahora no sé nada, nadie me ha dicho nada, como llegué por un Twitter del presidente, pues no me han notificado nada en el momento que él me notifique pues estaré pendiente, pero sigo trabajando hasta el último día con el mismo amor y entusiasmo”, afirmó Lizcano.

Frente a su cercanía con funcionarios en Palacio, el mismo Lizcano confirmó que su relación con la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, no es muy amable. Al ser cuestionado por su cercanía con Sarabia, Lizcano manifestó que se llevaban “maso menos”.

“Yo no le odio, usted sabe que en el Palacio muchas intrigas. Laura es muy cercana a Benedetti, Laura fue la asistente de Benedetti durante muchos años”, explicó Lizcano en entrevista con La Tele Letal.

Hace algunos días, en medio de un encuentro con periodistas, el mismo Lizcano reconoció que, aunque su relación con el presidente es cordial, ningún funcionario público está exento de que en cualquier momento un funcionario público salga del cargo.

Aunque Lizcano asegura que tiene buena relación con el presidente Petro, es incierta su permanencia en el cargo y el tiempo en ese puesto se estaría acabando.

Los movimientos en el Gobierno podrían continuar dándose, esto teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones regionales que se desarrollarán en el mes de octubre, justo cuando también se conoció que el movimiento ciudadano Gente en Movimiento, promovido por Lizcano, estaba buscando que se le diera personería jurídica.