“Necesitaríamos 24 años para superar el déficit de vivienda”:

La primera visita que desde el gobierno nacional recibieron el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón fue de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien en diálogo con EL COLOMBIANO detalló su mejor voluntad para trabajar junto a los mandatarios locales, sin distingo de su posición política, por dar mejores oportunidades de vivienda, acceso al agua potable y al saneamiento básico de los antioqueños.

“Queremos compartir lo que hemos venido haciendo desde el ministerio y escuchar sus propuestas, para ver cómo las articulamos, si impulsamos lo que viene, si hacemos ajustes y si hacemos proyectos nuevos, porque queremos trabajar desde el Ministerio de Vivienda con Antioquia”, dijo la alta funcionaria, quien no escatimó en recordar que sus raíces familiares maternas la conectan emocionalmente con esta región.

Ministra, es muy bueno verla aquí en la ciudad, sobre todo en vista del cuestionamiento que ha habido desde los gobiernos locales no considerados petristas. Ellos han venido reclamando esa presencia del gobierno. ¿Usted tiene alguna preocupación frente a lo que se va a encontrar con el alcalde y el gobernador?

“Ninguna. Tenemos una tarea común. Que es trabajar por Antioquia, trabajar por Medellín, en lo que a mí compete, que es agua potable, saneamiento, vivienda, ordenamiento territorial y gestión urbana. Tengo claro que el pueblo los eligió y las instituciones hay que respetarlas y hay que fortalecerlas. En lo personal tendremos una gran relación y en lo político tendremos la claridad de trabajar todos, y así lo hemos hecho desde el Ministerio de Vivienda desde el primer día. Por mi parte, no hay ninguna preocupación”.

En cambio, sí ha habido una preocupación desde el sector de la construcción, pues por las mismas dinámicas macroeconómicas se viene dando una reducción de cerca del 70% en algunos segmentos de vivienda. ¿Qué medidas contracíclicas tiene el Ministerio para mejorar esa situación?

“Hay que ver desde una manera amplia la situación cultural del sector de vivienda, y por amplia me refiero a macroeconómica: tuvimos una pandemia que tuvo un impacto serísimo en la economía nacional y en la economía mundial. Y eso impactó los ciclos de la construcción, y el último año lo que vimos fue el coletazo económico de la pandemia. ¿Cuál es la variable más importante del sector de la construcción? La tasa de interés. En este momento tenemos unas tasas de vivienda de interés social de alrededor de 14 puntos, y la situación de las familias es que no tienen la capacidad de pagar la cuota mensual por esas tasas de interés tan altas. Esa es la preocupación que tenemos tanto en el gobierno nacional como en el sector de la construcción y en el sector financiero.

El año pasado le dimos un fortalecimiento al programa de subsidios muy importante. El primer impulso fue financiero, porque el programa estaba desfinanciado, pues no tenían las coberturas de tasa de interés, así que hicimos la gestión de adición presupuestal. El año pasado remontamos el bache del 22 y asignamos con presupuesto de 2023, 75.000 subsidios para compensar las dificultades del tiempo anterior. Y para este año tenemos 50.000 subsidios, cifras que no se veían en la historia del programa Mi Casa Ya. Para 2024, 2025 y 2026, el plan de desarrollo garantiza 50.000 subsidios. Hay que trabajar la financiación y tasas de interés, para eso diseñamos las preasignaciones de los subsidios que se van a comenzar en febrero”.

Hay inquietudes en esta forma en la que el gobierno define los criterios para la selección de las familias beneficiarias de los subsidios. Hay una capa de la población que no tiene una alta capacidad adquisitiva, que es lo que nosotros llamamos clase media, pero para quienes conseguir una vivienda es un esfuerzo enorme, y venían contando con la posibilidad de un subsidio a la tasa de interés. ¿Habrá en algún momento algo que aliviane a esas familias y les permita acceder a la primera vivienda?

“El déficit cuantitativo de vivienda en Colombia es del orden de 1,2 millones de hogares, esas son familias que no tienen vivienda, y la disponibilidad de subsidios del gobierno nacional es del orden de 50.000 al año: necesitaríamos 24 años para superar ese déficit sin tener en cuenta el crecimiento poblacional ni los nuevos hogares. Mi Casa Ya es un programa que a este gobierno le ha gustado desde el primer día, por eso lo fortalecimos y lo ajustamos, pero los recursos públicos son escasos y ojalá tuviéramos más para ayudar más. Jamás vamos a dejar de luchar un peso para el sector vivienda”.

Ministra ahora quisiera preguntarle por la política. Usted es de los pocos ministros que lleva todo el gobierno. ¿Cómo ha hecho para seguir en el puesto después de tantas dificultades con las bancadas?

“La democracia es algo interesante. Yo me considero una funcionaria pública profesional, he trabajado en el sector público toda la vida, me he formado para este trabajo, estuve en Bogotá, estuve en diferentes instancias donde he conocido el trabajo del Ministerio de Vivienda, entonces conozco, no llegué a aprender, llegué a concretar y a materializar ideas que durante toda la vida he ido armando. Yo creo que es importante entender cuál es el propósito del cambio del presidente Petro. Creo que nadie en este país, cualquiera sea su posición política, puede decir que el país está perfecto como está, hay cosas que mejorar y transformar, y la pregunta es cómo se hacen las transformaciones.