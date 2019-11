La votación que requería era 55 para declarar indigno a Botero, pero tan solo llegó a 49 por el sí y 4 por el no, entre ellos los de los senadores Álvaro Uribe y Honorio Henríquez, del Centro Democrático. En el recinto no estuvieron los congresistas de los partidos Mira, Colombia Justa Libres, Conservadores y la mayoría del uribismo.

Antes de la votación hubo discusión por la propuesta que presentó el senador Roy Barreras, de aplazar la moción, esto porque el cometido del debate de control político se había alcanzado con la renuncia del exministro.

Frente a esa postura hubo muchas críticas. El senador Armando Benedetti sostuvo que lo que presentó Barreras junto a otros senadores es más “como un pacto con el Gobierno. Hay desconcierto. La moción era contra Botero por varios errores”.

Indicó, además, que el exministro había hecho una política fracasada: “Esto no es culpa de las Fuerzas Militares, el nuevo ministro debe tomar nota de esto”. Incluso sostuvo que de no votarse la moción, “pónganos en la lista desde hoy para la protesta del 21 (de noviembre), por todos lados se respiraba autonomía, ahora no”.

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, sostuvo que “la oposición de Colombia está lista para votar la moción de censura, pero no nos digamos mentiras, los partidos Cambio Radical, La U y Liberal están divididos y no están completos, votemos para ver qué dicen los partidos. Dejemos de jugar con la política, no hagamos política barata”.

El senador Luis Fernando Velasco señaló que la moción fue más para rechazar la política de seguridad, pero no era para la figura de Guillermo Botero. En la misma línea estuvo el senador Gustavo Petro, quien coincidió que la moción era contra esa estrategia de gobierno.

Lo propuesto

Previo al inicio de la sesión, los senadores que promovieron la moción contra Botero, integrantes de los partidos Liberal, Cambio Radical y De la U, leyeron una constancia en donde aseguraron que ya el Congreso había ejercido su control político y que más allá de la salida del ministro, lo que se necesita es que el presidente Iván Duque escuche a todos los sectores del país.

“Un cambio de ministro no es suficiente, no implica un cambio en sus políticas. La censura política ya ha ocurrido, el ministro ha caído por sus múltiples errores. El Congreso ha sentado posición. Ha demostrado unas claras mayorías en favor de la vida, pero también en favor de la legitimidad de nuestras Fuerzas Militares con la exigencia del cumplimiento de las normas de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional Humanitario”, dice la declaración firmada entre otros senadores por Roy Barreras, Rodrigo Lara, Guillermo García, Germán Varón, Rosvelt Rodríguez, entre otros.

Los congresistas también señalaron que lo se debe hacer de ahora en adelante es que este tipo de control político se debe reformar, para que sea más efectivo. “Una segunda consecuencia del debate será endurecer la censura, fortalecer ese mecanismo de control político. La ley está mal hecha, permite la renuncia de los ministros para evitar la censura política, generando el absurdo de la destitución de un ministro que ya dimitió. No tiene sentido esa incoherencia. Presentaremos hoy mismo una reforma a esa ley”.

Los firmantes piden además a Duque que abra el diálogo con los movimientos sociales y con las nuevas expresiones de la ciudadanía. “La movilización social del 21 de noviembre merece todo el respeto por el derecho a la protesta social. Pedimos ante ella prudencia, marchas pacíficas y descalificamos todo acto violento y oportunista del caos que pretendan realizar. Tanto la protesta social como la libertad de prensa y el legítimo derecho de los partidos alternativos y de oposición deben ser respetados sin descalificaciones y sin estigmatizaciones. Los partidos de oposición cumplen con su deber”.

Como último aspecto indican que ese bloque de partidos, se mantendrá “ejerciendo su derecho y cumpliendo con el deber de ejercer el control político”.