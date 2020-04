No coma cuento: La historia del supuesto tren del coronavirus

La imagen circuló en diferentes idiomas con algunas variaciones. En una de las publicaciones se observa la mitad del vagón y no toda la línea que lo antecede. En otra se puede ver el resto del vagón. Aquí una captura de pantalla de una publicación en redes sociales marzo de 2020.

Al buscar otras imágenes de vagones GATX en Internet, se encuentra el mismo tipo de vagón negro, con el mismo código de cuatro letras a la izquierda (3) y un texto inscrito a la derecha de la imagen (2). Sin embargo, no aparece una inscripción en la que se lea “COVID-19” (1), como se observa en las publicaciones viralizadas.

Además, las investigaciones previas realizadas en todo el mundo apuntan a que el virus no fue creado en laboratorio, como se sugiere en la publicación, sino que tiene un origen animal y surgió en una región del centro de China.

La imagen del vagón habría sido manipulada digitalmente para crear pánico en las personas. Es imposible que este tren tenga esta inscripción, ya que el vagón original no lleva ni puede llevar tales letras, según la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses en su documento de reglamentación ferroviaria.

Para confirmar la veracidad de la información, se acudió a la página de verificación estadounidense Snopes la inscripción COVID-19. Este ‘serial’, según varios portales de verificación de datos, no corresponde a ningún sistema de matriculación de vagones estadounidenses resumido en este documento.

“No existe una inscripción de ese tipo en los vagones GATX, NDLR y además no sería autorizada en base a las exigencias de marcado que dicta la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses”, afirmó Hellerman.

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

