Al respecto, Nicolás, quien fue dejado en libertad, pero continuará ligado a la investigación de la Fiscalía junto a Day Vásquez, confesó que el hecho de que su papá haya revelado que no tuvo la oportunidad de convivir con él sino hasta que él estaba mayor y que eso haya sido motivo de burla, no solo le sacó lágrimas, sino que también le permitió confirmarse a sí mismo que “fui solamente una ficha de su ajedrez”.

Y es que esas declaraciones del Presidente, el pasado mes de marzo, generaron una polémica en la opinión pública puesto que, al ser cuestionado sobre qué pensaba de los señalamientos que habían en contra de su hijo por recibir dinero ilícito, el mandatario ‘se lavó las manos’ y fue enfático en que no estuvo presente en la crianza de su hijo Nicolás Petro. En medio de una entrevista con un medio nacional, el jefe de Estado, además, detalló que Nicolás no solo se crio en Córdoba, sino que allá también realizó sus estudios universitarios.

Al ser cuestionado sobre cómo en realidad se sintió cuando su papá manifestó que la “realidad” de su relación era que “no lo crié”, Nicolás detalló que “ese para mí fue un golpe mucho más duro que la misma entrevista”, haciendo referencia a la entrevista que su exesposa Day Vásquez le concedió a SEMANA y por la que salieron a la luz todas las denuncias de que el hijo del Presidente había recibido dineros ilegales.

“Muchísimo más duro. Empecé a vivir un periodo de depresión muy fuerte. Y yo se lo dije a una persona: no es justo lo que están haciendo conmigo, miren cómo me están tratando y sé muchas cosas. También me dolió muchísimo lo de Daysuris. Independientemente de cómo terminó nuestra relación, fue una persona que vivió conmigo durante cuatro años, pero ese es otro tema. Yo a ella nunca la maltraté. Si hice muchas cosas, las hice para que ella fuese feliz, pero bueno”, mencionó Nicolás en diálogo con Vicky Dávila.

En la mencionada entrevista, Nicolás decidió no guardarse nada sobre cómo ha sido la relación con su papá a lo largo de los años, tanto así que, ante la pregunta de si siente que su papá no lo quiere, con una voz notablemente triste mencionó que “bueno, eso es muy duro decirlo, pero sí, así es”.

¿Lo crió o no lo crió?



Nicolás, notablemente afligido por recordar cómo ha sido el trato con su papá a lo largo de su vida, fue radical al detallar que, para él, el hecho de que el presidente Petro no lo haya criado no fue por su culpa, sino que fue porque “él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado”.



“Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él”, confesó Nicolas.

El hijo del Presidente, además, fue enfático en que su papá ha sido desagradecido con su mamá y son sus abuelos maternos porque, al él haberse ido del país para vivir en Europa, toda la responsabilidad de su crianza quedó a cargo de ellos, quienes, según dijo Nicolás, apoyaron a Petro siempre a pesar del “abandono”.

“Sí, claro, a mis abuelos maternos y a mi mamá, allá en Ciénaga de Oro. Eso duele muchísimo. Si hay una persona que se sacrificó por mi papá y que vivió realmente momentos difíciles de la vida de él, como dicen en la costa, quien vivió las verdes, fue mi mamá. Él ha sido una persona bastante desagradecida con mi mamá. Muchísimo. No te imaginas cuánto, Vicky”, comentó Nicolás.

Finalmente y ante la duda de si el actual mandatario sí respondía económicamente por su hijo, Nicolás reveló que el presidente Petro siempre estuvo muy pendiente del tema de la educación y “siempre fue muy exigente en ese sentido. Entonces, sí me pagaba el colegio, me mandaba la mensualidad y todo eso, pero la parte afectiva no. Ahí estuvo el vacío. O sea, Vicky, pasaban meses sin recibir una llamada de mi papá a preguntarme: “Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día?”. O sea, ese tipo de conversaciones yo nunca las tuve con él”.