En una entrevista con la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro aclaró las dudas sobre su estado de salud. Además respondió a las criticas que le hizo Ingrid Betancourt sobre una posible depresión que padecería el mandatario.

Petro rechazó las especulaciones que han circulado en relación a su salud y aseguró que no padece ninguna enfermedad grave, como la depresión.

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, me rompieron una cama. Entonces Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro”, dijo el presidente.

Sobre las cancelaciones de su agenda a última hora y en varias ciudades de Colombia, el presidente Petro explicó que él no es el entero responsable de su agenda, si no un equipo de trabajo. La labor de estas personas es planificar los compromisos, a veces sin consultar directamente con el presidente, lo que crea situaciones de agotamiento y posibles errores.

“Sí y hace tiempo que me ocurre. Por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan a organizar como si uno no durmiera. Es como a exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, dijo el presidente en la entrevista.