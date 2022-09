Durante la comisión séptima de la Cámara de Representantes en Cali, la ministra habló de los cambios que presentará el sistema de la Salud. Hasta el momento el Gobierno no se había pronunciado, pero este fin de semana y ante la nueva oleada de críticas hacia la ministra de la cartera de Salud, el Gobierno se pronunció a través del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, quién aseguró que “no hay decisiones tomadas ni articuladas”.

Lizcano también aseguró que “debemos estar listos para dar el debate sobre las EPS, yo estoy listo, las EPS se crearon para ser aseguradoras, sin embargo, pocas cumplen esa función, algunas utilizaron el capital para solo ser intermediarias financieras”, sostuvo.

Respecto a la polémica de las Entidades Promotoras de la Salud (EPS) Corcho aseguró que “no estamos negando la iniciativa privada, reconocemos el conocimiento, la experiencia y el magnifico trabajo que hacen las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud, pero como Estado nos corresponde fortalecer los Hospitales Públicos para que sean los máximos centros de excelencia”, aseguró la ministra de la cartera de Salud.

Respecto al presupuesto para las EPS recordó que el Gobierno anterior dejó 14 en proceso de liquidación y que, de las 23 restantes y evaluadas entre el régimen contributivo y subsidiado, solo cumplen cuatro con las exigencias.

“Cuando tu tienes 14 EPS en proceso de liquidación quiere decir que los recursos públicos de los colombianos se encuentran en riesgo y también en riesgo las prestación de servicios de salud por indicadores de mortalidad materna, perinatal, tamizaje que son inaceptable para organizaciones a los cuales el Estado delegó una función”, aseguró.

Por ahora, la ministra enumeró lo problemas a la salud, “una implosión es que una entidad prestadora de servicios de salud, no tenga acceso a recursos que pagamos los colombianos; una implosión es que lo hospitales públicos, que aún haciendo su trabajo, no tengan la posibilidad de pagarle bien a los trabajadores” y añadió, “una implosión es que no tengamos un sistema de información del Estado que no se haya construido en tres décadas y que hoy el Estado colombiano maneje más de $70 billones para la salud y no tenga el control de lo que ha pasado con estos recursos; una implosión es que hayan más de 600.000 Pqrs, de las cuales 35% sean por inatención”.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro se unió a la polémica generada por el discurso de la ministra de Salud. Con este Tweet el presidente se refiere a la portada de Semana, quienes titularon “Pánico en la salud” y Petro dijo que el “pánico en la salud es tener la peor tasa de mortalidad materna de la Ocde y casi duplicar la tasa de mortalidad infantil en el último año”.

Además, la ministra aseguró que lo que hay que superar es el modelo de seguro social y dijo que “el Estado no puede entregar recursos públicos al intermediario administrador para que este se contrate así mismo, se pague así mismo y quiebre a los hospitales y clínicas”.