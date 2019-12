Luego de rendir versión libre en el Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre el supuesto ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña presidencial de 2014, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró ayer que no hay ninguna prueba que lo vincule con este escándalo de corrupción, y pidió archivar el proceso que se adelanta en su contra.

“Queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada. No tengo nada de qué defenderme, porque ahí están los hechos”, señaló el expresidente.

Santos agregó que ninguna de las personas que hicieron parte del alto Gobierno han sido acusados de soborno o de favorecimiento a la firma brasileña. Dijo que, por el contrario, a Odebrecht no le fue bien durante su administración.

El exmandatario nacional señaló que decidió realizar versión libre ante el CNE como un acto de respeto por las instituciones y para que el país conozca la verdad.

Añadió que a pesar de que no era obligatorio comparecer ante el órgano electoral, lo hizo para tranquilidad de las instituciones.