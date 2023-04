“No le voy a responder, no me interesa pelear”: Santos le pide moderación a Petro tras llamarlo mentiroso

La reforma a la salud sigue enfrentando al presidente Gustavo Petro y al expresidente Juan Manuel Santos. Luego de que el exmandatario dijera que el de Colombia es uno de “los mejores sistemas del mundo”, el jefe de Estado lo llamó mentiroso y le debatió en redes durante varias horas.

Ahora, Santos salió a dar una entrevista en la que dice que no se explica porque él reaccionó así y le pide “moderación” para hablar de los temas coyunturales del país.

La pelea entre ambos líderes políticos, que hasta ahora habían tenido una buena relación en redes sociales, comenzó esta semana con las declaraciones que dio Santos en un evento académico.

“Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario. De los mejores del mundo y espero que con la reforma no lo vaya a cambiar”, dijo el expresidente.

Tras esas declaraciones, Petro sintió que estaban atacando su reforma a la salud que vivía momentos cruciales en el Congreso y salió a refutarlo. Entre varias cosas que dijo, lo llamó hasta “mentiroso”.

“Algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo... mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma”, respondió Petro en una clara referencia al exmandatario.

Con eso dicho, la discusión se había quedado quieta hasta este jueves que Juan Manuel Santos se volvió a referir al tema en entrevista con el Canal CM&.

“La reacción del presidente Petro indica que necesitamos más moderación. No entiendo por qué reaccionó de esta forma. No le voy a responder. No me interesa pelear”, dijo Santos.

Pese a que exigió más prudencia, el exmandatario continuó con el tono consiliador y alejado de los medios que ha mantenido desde que terminó su período presidencial en 2018.

“Yo no apoyé al presidente Petro ni a ningún candidato, pero sí me gustó que habló de tres pilares: la implementación del proceso de paz, una economía más verde y justicia social (...) Eso fue lo que dije sin ánimo de peleas y si a él le va bien, a todos nos va bien, y si a él le va mal, a todos nos va mal”, concluyó Santos.

