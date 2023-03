En la mañana de este domingo se reavivó el escándalo mediático de Nicolás Petro. Todo por cuenta de una entrevista que su padre, el presidente Gustavo Petro, concedió en exclusiva a la revista Cambio.

Y es que el mandatario de los colombianos reveló al periodista Daniel Coronell y al director de la revista Cambio, Federico Gómez Lara, que realmente no crio al diputado del Atlántico, quien fue acusado por su expareja, Day Vásquez, de haber recibido dinero de personas vinculadas a la corrupción y el narcotráfico.

Apenas inició la conversación, Coronell le preguntó a Petro qué clase de padre ha sido para Nicolás y si tuvo la oportunidad de enseñarle valores, a lo que él le respondió:

“No, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Lo recuerdo como el episodio de mayor libertad, porque no tenía ni mi cédula ni me llamaba así. Yo alcancé a estar un año con Katia y con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito de esos de niño, para que pudiera estar en el colchón. Dormíamos en el piso» dijo.

También agregó. «En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad”.

Ante esa respuesta, Gómez le contrapregunta al mandatario si en algún momento se vuelve a encontrar con Nicolás y puede asumir el rol de padre presente o ese espacio simplemente nunca se da.

“Es una sensación extraña. Digamos que es un reencuentro que tiene una especificidad, yo tenía ya una vida política. Relativamente brillante, llamémosla así, fulgurante, en medios, etcétera. Iba creciendo paulatinamente y él entonces encuentra a su padre así, digamos, como una figura fulgurante que sube y empieza a acercarse más a mí. Le noto inquietudes políticas, más desde el punto de vista electoral, que ninguno de mis otros hijos ha tenido”, respondió Petro.

Sobre el estilo de vida que llevaba Nicolás, Petro le dijo a Cambio: “La mamá siempre me hablaba con preocupaciones, pero yo sentía que eran preocupaciones de toda madre. A veces, el ambiente del Caribe, en relación a la política, no es bueno, porque allí no se pudo impulsar una corriente realmente alternativa”.