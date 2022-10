“No me arrepiento ni de una coma”, Alcalde de Sabaneta sobre video de reclamo

“Me doy cuenta por una reunión de que hubo negligencia por parte del personal vinculado tanto de carrera como de provisionalidad del Hospital en facturarle a EPS como Savia y Sura. Había un 'montón' de facturas por cerca de $4.000 millones sin cobrarle a estas EPS y pues, un hospital como el Venancio Díaz no se puede dar ese lujo y menos en estos momentos cuando hay que pagar medicinas y nóminas, así como mantener los servicios hospitalarios”, indicó Montoya.

El mandatario local indicó que su reacción se dio dentro de un momento de desconsuelo, impotencia y de frustración ante lo que calificó como desidia por parte de los funcionarios implicados, pues —según dijo— se sienten más “muy seguros en sus puestos porque nadie los puede echar”.

“Seguramente el tono que usé en la reunión me cause algún llamado de atención, pero estamos preparados para afrontarlo. En otro contexto, las groserías se podrían haber reemplazado por otras palabras, pero yo no sirvo para maquillar nada. Yo soy un hombre que dice las cosas como las siente y si a alguno he ofendido, yo le digo que en ese momento estaba representando a 100.000 habitantes de Sabaneta que a veces se sienten mal atendidos en el hospital de los sabaneteños. Por eso no me arrepiento ni de una coma”, apuntó el alcalde.