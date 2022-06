“A quienes están preocupadas por los ‘ataques’ que he recibido, con amor les digo: hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos”, expresó Bernal en su cuenta de Twitter.

El pedalista –campeón del Giro y Tour de Francia– se ha referido a temas políticos como el paro nacional del 2021, pero intensificó sus comentarios en la reciente contienda electoral. En medio de la campaña anunció su apoyo a Federico Gutiérrez, crítico a Gustavo Petro y terminó por apoyar en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández.

Este jueves los habitantes de Zipaquirá encontraron que el mural de Egan, hecho en 2019 luego de coronarse campeón del Tour de Francia, había sido vandalizado. “Decepción, no nos representa”, se leía.

“Rechazo estas acciones en contra de este mural que representa el talento artístico de nuestra ciudad y el legado deportivo de un zipaquireño que tantas glorias ha entregado”, comunicó Freddy Espinosa, gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá.

Bernal se encuentra en Europa, allí se recupera de las lesiones que le dejó un accidente de tránsito en enero pasado en Cundinamarca. El capo del equipo Ineos podría volver a competencias el próximo año.