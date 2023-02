“No me sorprende”: Exesposa de John Poulos rompe el silencio sobre el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios

Explosivas declaraciones: Ashley Poulos aseguró que su ex pareja John Poulos la abandonó con sus tres hijos y no cumplió sus deberes económicos. Indicó además que no la sorprende que el hombre esté implicado en el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios.