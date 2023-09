Luego de que volviera a estar en medio de una nueva polémica por un video en el cual se le ve bailando con un estríper en el Palacio de Justicia de Cúcuta, Norte de Santander, reapareció la polémica jueza Vivian Polanía y aseguró que no puede ni levantarse de la cama.

"Estoy incapacitada porque se me presentó una infección en la garganta y por psiquiatría. Tengo un síndrome de depresión, por el cual estuve el año pasado incapacitada durante cuatro meses", dijo Vivian Polanía a Noticias Uno.

Además: Procuraduría pidió al Gobierno no utilizar las marchas de este miércoles como plataforma política

En medio de sus declaraciones, la jueza afirmó que no es capaz ni de levantarse de la cama, además que, cuando se quita la toga, asegura es otra persona.

"Una vez me quito la toga, soy otra persona, como cualquiera de ustedes. La gente a mí no me conoce. Soy una persona supremamente sola", puntualizó.

La polémica de la jueza se levantó hace una semana cuando se conoció un video en el cual estaba bailando con un estríper en medio de una celebración de Amor y Amistad dentro del Palacio de Justicia, de Cúcuta, en Norte de Santander.

Además: Procuraduría abrió investigación al alcalde de Medellín Daniel Quintero por insultos contra concejal

Luego de que se conocieran las imágenes, la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación en su contra por presuntas prácticas inadecuadas por parte de la togada.

"Todos los juzgados la hicieron, pero de todos los funcionarios que estaban ahí a la única que mencionaron fue a mí. Esa noche todos se rieron", puntualizó.