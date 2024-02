No respetan: en playas, parques y hasta en buses han descubierto a parejas teniendo relaciones sexuales

También los han grabado en playa colombianas

Algunos turistas y la comunidad en general quedaron asombrados tras observar la escena que pasó del romance a una locura candente. Apasionados y debajo de un bohío, la enamorada pareja no se sonrojó y ante la mirada de curiosos y de quienes alcanzaron a grabar.

También captaron a pareja en pleno bus

Esta no es la primera vez que se viraliza un video de este tipo en la ciudad. Algunos de los usuarios de las distintas redes sociales afirman que en las estaciones y buses no cuentan con la seguridad y vigilancia necesaria para que este tipo de actos no se repitan.