"No sé cuál fue la causa de mi secuestro, ellos se lo preguntaban", asegura Luis Manuel Díaz sobre las razones de su plagio

“Mucha cabalgata bastante dura, mucha montaña, bastante lluvia, demasiada plaga, no podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, casi 12 días sin dormir. A pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo, extrañaba mis cosas, mi familia, mis hijos, mi padre, mis hermanas, el pueblo, la gente que le grita a uno ¡profe profe!, mi escuela”, dijo.

“Gracias a Dios desde ayer que. Tuve la oportunidad de llegar a Valledupar. Ya libre. Libre de todos, de todo tropiezo porque pienso que es así. Tuve la oportunidad de saludarlo unos momentos antes de que jugara un partido de fútbol ayer con su club. Y. Sí, contento, feliz porque ya estaba con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con la suegra de Luis, con mi yerno. Con Alejandro, nuestros amigos de confianza y con algunas personas que nos acompañaron y que siguiera adelante, que las cosas no terminan aquí y que tuviera mucha fortaleza para recuperarme de todo lo que ha pasado”, expresó.

A pesar de que estuvo más de 10 días secuestrado por la guerrilla del Eln, Mane Díaz aseguró que ni él ni los mismos secuestrados sabían por qué fue secuestrado.

“La verdad todavía no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, porque entre ellos se decía que yo no tengo problemas familiares con nadie, nunca he tenido problemas. Además, todos me conocen que soy una persona luchadora, trabajadora, de esfuerzo, de sacrificio, con fe, con esperanza y con un futuro bien bonito. Pero en realidad no hay motivo, no hay motivo para mi secuestro, no tengo el conocimiento de cuál fue el motivo, porque no lo hay”, expresó.

Al ser consultado sobre los planes que tiene a futuro y si se siente seguro de vivir en Barrancas, La Guajira, o si pensó en algún momento en dejar su pueblo, el papá de Luis Diaz aseguró que se quiere quedar por su familia

“Mis aspiraciones es seguir en mi pueblo. Porque en mi pueblo tengo toda mi familia. Tengo a mi padre. Además, tengo enterrada a mi madre y parte de mi familia, mis abuelos. Y mis primos, mis hermanos, mi familia en general, mis tías, todos están acá en barranca. Yo pienso que por lo que el Gobierno me ha brindado un respaldo impresionantemente fuerte y grande, confío y tengo fe de que la seguridad me va a dar para estar en barranca”, dijo.

Finalmente, envió un mensaje al gobierno y a los grupos armados para que paren liberen a todos los secuestrados, donde asegura que “este es un gran paso para que la paz en Colombia sea un éxito y todas aquellas personas que en estos momentos estén secuestrados, tengan la oportunidad de ser libres y estar con sus familias en todo Colombia”