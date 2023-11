Luis Manuel aclaró que no se pagó ninguna recompensa por su rescate. Afirmó que su libertad se dio de manera libre y voluntaria. Sin embargo, en un principio creyó que los secuestradores iban a exigir una exuberante suma de dinero a cambio de su libertad, pero confirmó que durante los 12 de días de su cautiverio no hubo ninguna petición económica a su familia.

El ‘Mane Díaz’, habló sobre la escuela de formación deportiva que tiene en el municipio y las ganas de seguir trabajando por su región, en una lucha constante por la formación de los jóvenes y brindando soporte a cada uno de los proyectos que tiene en mente y ha dado desarrollo.

“No hubo ofrecimiento de recursos, no hubo necesidad, todo se hizo por lo legal, gracias a Dios. No hicieron pedido de ningún recurso. Se pensaba en eso pero no se dio, de eso no puedo decir que se dio porque no fue así”, recalcó el padre del delantero.