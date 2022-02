Aborto no es un mecanismo anticonceptivo, como dice el presidente Duque

En un reciente hilo de Twitter, el presidente Iván Duque refiere su rechazo ante el fallo de la Corte Costitucional de despenalizar el aborto antes de la semana 24 de gestación. En su mensaje asegura: “Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se vuelva un mecanismo anticonceptivo. Debemos abordar esta discusión en el estamento que verdaderamente compete que es el Congreso de la República”.

El presidente había realizado afirmaciones similares en una entrevista en la emisora La F.M. Allí dijo: “Este fallo no solamente altera este principio sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular” y “(...) se convierta en una práctica cotidiana y en un país machista que se puede recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos en métodos anticonceptivos para no usar el condón”.

Las afirmaciones del presidente se dan luego de que la Corte Constitucional, con votación 5-4, fallara a favor de una demanda que presentó el movimiento Causa Justa, compuesto para varias organizaciones de mujeres, en la que se pedía eliminar el delito de aborto del Código Penal.

Lea también: Las implicaciones del fallo sobre el aborto

En redes sociales también se han publicado mensajes en los que se habla del aborto como un método anticonceptivo por personas como el candidato al senado por el Centro Democrático Santiago Valencia (1,2). “El aborto será el “método anticonceptivo” por excelencia para las que dicen que se debe defender la libertad a decidir de la mujer, pero no decide planificar y cuidarse con su pareja sexual al momento de tener relaciones”, “que indignación que aprueben el aborto, ya es legal matar a un☠️?? ser humano indefenso, dicen que es un logro más, no me siento alegre que sea un método anticonceptivo soy defensor de la vida?? por mis principios morales y mis creencias cristianas no estoy de acuerdo con este fallo ????” y “Confío en que todas aquellas madres que quieran acabar con la vida de sus hijos, se concienticen antes de matarlos, y se pregunten una y otra vez, si vale la pena convertir el aborto, en un método anticonceptivo”.

Sin embargo, contrario a lo que expresa el presidente, un método anticonceptivo es el usado para prevenir un embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual,​ mientras que la realización de un aborto se da luego de la concepción para interrumpir voluntariamente el embarazo, por lo que no puede considerarse un método anticoncepción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), describe a los métodos anticonceptivos como los diferentes mecanismos de acción y eficacia que logran evitar embarazos no deseados. Estos se ven en diferentes presentaciones como píldoras orales, implantes, inyectables, parches, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos, preservativos, entre otros.

Por otro lado, la entidad define al aborto provocado (o interrupción voluntaria del embarazo) como un procedimiento médico sencillo y habitual que puede brindarse en distintos establecimientos con la participación de diferentes personas, entre ellas varias categorías de personal de salud. Además, en las primeras etapas del embarazo, la propia gestante puede practicarse un aborto con medicamentos.

Le puede interesar: Qué pasa con los abortos practicados después de los seis meses, y otros cinco puntos que debe saber

Asimismo, al buscar en la Real Academia de la Lengua, RAE, la palabra anticonceptivo este es su significado: “Dicho de un medio, de una práctica o de un agente: Que evita la preñez”. En cuanto al aborto:

“1. m. Acción y efecto de abortar.

2. m. Interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas.

3. m. Ser o cosa abortados.

4. m. Engendro, monstruo”.

Y el significado de abortar: “Dicho de una mujer o de un animal hembra: Interrumpir de forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el embarazo. U. t. c. tr. Abortó el hijo que esperaba”.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, “en Colombia, la norma vigente sobre anticoncepción para hombres y mujeres (Resolución 769 de 2008 y 1973 de 2008) indica la obligatoriedad de los servicios de salud de ofrecer información en anticoncepción, suministrar el método anticonceptivo que más se ajuste a las necesidades y brindar el seguimiento de su uso, para que las personas o parejas puedan ejercer el derecho a decidir libre y responsablemente si quieren o no tener hijos, así como su número y el espaciamiento entre ellos”.

Según la ONG Profamilia, los métodos anticonceptivos avalados actualmente en Colombia son temporales, definitivos o de emergencia. Los primeros incluyen métodos hormonales, como los implantes subdérmicos que pueden durar entre 3 y 5 años; y los anticonceptivos orales o pastillas anticonceptivas también son un método seguro y efectivo para evitar temporalmente el embarazo. En ninguno de estos casos aparece la interrupción voluntaria de la gestación.

Otros métodos anticonceptivos son los inyectables (mensuales y trimestrales) que contienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas, como estrógeno y progesterona, que evitan la ovulación. También están los de barrera, como el condón.

Por otra parte, los métodos anticonceptivos definitivos comprenden la ligadura de trompas y la vasectomía. La primera es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil recuperación que dura alrededor de 10 minutos y consiste en cauterizar las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo al útero evitando así el embarazo. La segunda es un método anticonceptivo para los hombres que no desean tener hijos y para aquellos que ya son padres y no desean tener más.

Los métodos anticonceptivos de emergencia son una opción para prevenir un embarazo luego de una relación sexual en la que no hubo protección anticonceptiva.

Métodos de larga duración, otra opción recomendada

En Colombiacheck contactamos al médico Luis Martín Rodríguez Ortegón, especialista en Obstetricia y Ginecología, máster en Salud Sexual Reproductiva y Anticoncepción, quien dijo:

“Tras la decisión de la Corte Constitucional, las autoridades deberían enfocarse en trabajar las autoridades de promover los métodos anticonceptivos de larga duración que tienen una mayor tasa de eficacia, pues al colocarlos en el cuerpo femenino hacen su trabajo y no dependen de ‘errores humano’, como olvido de las pastillas o citas para inyecciones”.

Acerca de las declaraciones del presidente sobre el aborto como método anticonceptivo, el experto señala que “la definición de anticonceptivo hace referencia a todas las estrategias o métodos para evitar concebir. Así que cuando se interrumpe un embarazo ya no estamos hablando de anticonceptivo, porque ya se dio la concepción, sino que se está interrumpiendo”.

El médico agrega que esas afirmaciones “hacen parte de las creencias de que muchas mujeres embarazadas lo utilicen como una manera para no tener a sus hijos, pero lo que se ha visto en al mayoría de sitios donde el aborto es liberal o se reglamenta de forma similar, es que lejos de fomentar la incidencia del aborto, se da la opción a las mujeres de elegir si quieren o no continuar con el embarazo”.

En Colombiacheck calificamos como falsa la afirmación que hace el presidente Iván Duque acerca de que el aborto puede ser usado como mecanismo anticonceptivo, pues un aborto ocurre para interrumpir un embarazo, no para prevenir la concepción.