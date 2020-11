$!Chequeo múltiple: ¿Es cierto lo que sale en redes sobre fraude electoral en EE.UU.?

Los votos “inválidos” de Pensilvania: Pura carreta

Según este artículo de The Washington Post , Josh Shapiro, fiscal general del estado, indica que no es necesaria una intervención adicional, pues el cese del conteo pudo afectar innecesariamente el conteo de votos para las elecciones estatales.

Observadores a favor Trump no pudieron entrar a puestos de votación: Sí, pero...

Para ello hay un proceso que garantiza un número par de observadores de los partidos inscritos dentro de estos puestos. Los jurados de votación no pueden permitir que una cantidad alta de personas ingrese al lugar de votación porque no se puede exceder el número de observadores asignado por partido.

Se dice que los observadores electorales Republicanos no tenían permitido entrar a estos sitios, hecho que ocurrió en Detroit, pero tener este cargo no significa que se pueda ingresar a cualquier colegio electoral.

Adicionalmente, circula un video de funcionarios en Detroit que tapaban las ventanas de sus puntos de votación. A pesar de que fue extraño, tenía su explicación. Según el periodista Isaac Saul, esto ocurrió pues la multitud de observadores electorales intentaron grabar las boletas, lo que es ilegal pues no se pueden grabar los votos de las personas.

Los muertos no votan...

Ahora, sí bien este no es el único caso y habría señalamientos de muertos votando en otros estados, reportados por medios como Fox News, lo que se sabe hasta ahora es que en el mejor de los casos serían casos puntuales y no algo sistemático, como parte de un complot de fraude electoral. Según los expertos, si se llegan a comprobar estos casos, serían tan pocos que difícilmente afectarían los resultados de las elecciones.

Una de las quejas más recurrentes en estas elecciones ha sido la utilización de identificaciones de personas muertas para generar votos. Uno de los videos más virales muestra el voto registrado en Detroit del ciudadano William Bradley, quien habría muerto en 1984. Desde la Secretaría de Estado de Michigan, se explica que estos votos son recibidos pero no son aceptados en el conteo final y que el rechazo de votos pasa incluso con votantes que mueren días antes de las elecciones. Además, se encontró que fue un error administrativo. El medio de chequeo de noticias falsas, Politifact , hizo la verificación de esta situación.

Los más de 130 mil votos de Biden: falso

En otras palabras, si bien el gráfico que se publicó si registró ese salto en los votos, al final se aclaró el tema y no quiere decir que todos esos votos se hayan subido al sistema al tiempo.

¿Más votos que habitantes en Wisconsin?: Pura carreta

Además, en este Estado las personas pueden registrarse el mismo día de votación, por lo que no hay un indicador real de esta cifra brindada en los resultados no oficiales publicados por otros países.

300.000 votos perdidos por correo: Pura carreta

El Servicio Postal de los Estados Unidos ha generado estadísticas que, según la declaración de sus representantes ante el tribunal de estadísticas de entrega, “poseen poco o ningún valor analítico y no deben considerarse un indicador confiable de desempeño”.

Los votos ausentes del partido demócrata

En Wisconsin se esparció el rumor de que se encontraron 100.000 papeletas a favor de Biden las 4:00 a.m. después de la elección, y los simpatizantes republicanos asumieron que fue fraude electoral. Pero Julieta Henry, directora de elecciones para el condado de Milwaukee le dijo a Politifac que esos votos no se habían encontrado, sino que estaban siendo contados. Los funcionarios electorales trabajaron durante la noche en el conteo de votos por correo, que no podían ser contados antes del día de elecciones.