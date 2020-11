$!El uso de fármacos como la azitromicina contra el COVID-19 aún no es seguro

“Pero eso no quiere decir que vaya a cortar el curso de la enfermedad, solo alivia las secreciones que pueda tener el paciente”, agrega Jorge Machado, presidente de la Asociación Colombiana de Farmacología.

Es necesario recordar que la azitromicina es un antibiótico cuyo fin es tratar infecciones respiratorias bacterianas altas y bajas, además de detener el crecimiento de las bacterias como sinusitis, otitis media e incluso el tratamiento para la neumonía acompañado de otros antibióticos en los pacientes que así lo requieran, según explica Medlineplus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Pero su uso no se recomienda para enfermedades virales, resfriados o influenza.

También hay que recalcar que el uso de dichos fármacos se basa en resultados positivos en análisis in-vitro, es decir, en resultados de ensayos de laboratorio y no en pruebas con pacientes. Los resultados parecen ser prometedores, pero se considera que la evidencia actual no es suficiente para recomendar su utilización a gran escala, y mucho menos como tratamiento contra el COVID-19.

Estas entidades denuncian de igual forma que las recomendaciones provienen también de algunos centros hospitalarios. Machado indica que al igual que la ivermectina, el interferón, la cloroquina y hidroxicloroquina, la N-acetilcisteína es una molécula que aún no tiene estudios suficientes que prueben su uso como un medicamento preventivo, al igual que la azitromicina. Si bien el uso de estos fármacos se ha viralizado en diferentes redes sociales, no hay evidencias de su efectividad.

Las secuelas de una mala automedicación

Según un artículo publicado en la página web del Hospital Infantil Rady de Chicago, Estados Unidos, tomar antibióticos para otros resfriados y enfermedades virales no sirve para nada y se pueden presentar efectos secundarios peligrosos, como el desarrollo de bacterias que se han vuelto más difíciles de destruir debido a la selección de cepas de tales bacterias que luego pueden resistir el tratamiento. En el caso de los niños, cuando toman antibióticos que no son necesarios, pueden sufrir dolores de estómago y diarrea.

Los estudios que se están realizando

A los médicos prescriptores se les recomienda evaluar las recomendaciones dadas en internet para evitar la formulación de medicamentos que creen que van a funcionar cuando realmente no se va a tener ningún resultado favorable.

Aunque algunos de estos medicamentos sean de venta libre al público, las entidades sanitarias y autoridades nacionales piden a la población evitar automedicarse pues es necesario recibir asistencia médica, especialmente con productos sobre cuya eficacia y seguridad para tratar el COVID-19 aún no hayan evidencias científicas suficientes o que se encuentren en estudio.

El presidente de la Asociación recuerda que los remedios sí están siendo estudiados para conocer su efectividad frente al coronavirus, pero hasta ahora no hay nada concluyente a su favor.

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

