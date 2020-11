Tanto la página como su contenido cuentan con varias características que ya hemos enlistado en otros chequeos similares, como este de Tiendas Ara o incluso este de la misma cadena Justo y Bueno, que prueban que las ofertas no son oficiales.

Con ese análisis previo, se inició el segundo paso de la verificación. Para ello, revisaron las publicaciones de la ya mencionada cuenta y solo encontraron una del 11 de septiembre que, como ya mostramos unas líneas más arriba, dice que buscan “personal a nivel nacional en las siguientes áreas: Área de limpieza y mantenimiento, mercaderistas y atención al público, cajero/a y conductores”. Anexo a eso les pide a las personas interesadas enviar sus hojas de vida al correo trabajosjustoybueno@gmail.com que, por cierto, es una dirección personal; no corporativa. Los correos oficiales de Justo y Bueno no son @gmail.com sino @mercaderia.com.

Como si no fuera suficiente, la clasificación de la página falsa difiere de la página oficial. Mientras que la primera figura como “Tienda de descuento. Comida y bebida”, la segunda (la verificada) aparece como “Producto/servicio. Compras y ventas minoristas. Salud/belleza”.

Además, esa página no tiene el campo de información completo (que es un apartado donde generalmente se describen los servicios de la empresa) y se olvida de añadir datos de contacto como teléfono y correo electrónico, los cuales sí aparecen en las cuentas oficiales de Justo y Bueno, que pueden distinguirse porque tienen el símbolo azul que indica que están verificadas.

Uno de ellos es que solo tiene 101 me gusta, cifra que es muy pequeña para una cadena tan grande como Justo y Bueno que, hasta el momento, cuenta con 238.064 me gusta en su cuenta oficial Facebook.

En ese sentido, el primer paso para proceder con la verificación fue revisar los rasgos generales de la página. De esta manera, fueron descubiertas varias pistas que muestran que, en definitiva, no es de fiar.

Pero también hay formas de combatirlos y penalizarlos. El mismo documento indica que los castigos para este tipo de delitos van de los 48 a 120 meses de pena en prisión y multas de 100 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes, siempre y cuando el delito no constituya un agravante sancionado con una pena más grave.

En el Código Penal Colombiano se consideran delitos informáticos el “acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de comunicación, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de datos web para capturar datos personales, hurto por medios informáticos y semejantes, y transferencia no consentida de activos”.

Al respecto, el capitán Rodrigo Javier Acero, oficial de la misma entidad, nos confirmó, además, en uno de nuestros chequeos, que “ya hay varios reportes de falsos empleos por diferentes medios, no solo Facebook, inclusive páginas web”. También explicó que “por perfiles en redes sociales se generan fácil [las ofertas falsas] pero la gente los reporta rápidamente”. Acero indicó, además, que “con esto llaman la atención y luego piden dinero para exámenes médicos, cursos, seguros, etc. Es allí donde la víctima cae y consigna”.

No sobra recordar que, sobre este tipo de contenidos, el capitán Juan Carlos Herrera, jefe de la línea investigativa contra el fraude informático del Centro Cibernético Policial, nos dijo hace unas semanas que “los delincuentes lo que buscan es obtener información confidencial”, práctica que se conoce como ‘phishing’.

