Y si bien otros países como Chile y México comenzaron a vacunar a sus ciudadanos a finales de diciembre, no es cierto que Colombia sea el último en arrancar el plan de inmunización en Suramérica, como lo insinuó el senador.

De los últimos, pero no el último

Colombia recibió las primeras 50 mil dosis de vacunas provenientes del Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y este primer lote solo alcanzará para vacunar al 0.07 % de los 35 millones de colombianos que se necesitan para alcanzar inmunidad de rebaño, no obstante, hay que advertir que Paraguay y Uruguay no han recibido a la fecha ninguna dosis de vacuna.

En otras palabras, aunque es preciso decir que Colombia ha sido de los últimos países en recibir las vacunas, y es cierto que llegaron primero a Venezuela, no es cierto que el país sea el último del continente.

Sí es válido afirmar, no obstante, que de los países más afectados con la COVID-19, Colombia es el último en iniciar el proceso de vacunación. El país es el 11° en el mundo con más casos de COVID-19 y todos los que lo superan ya arrancaron el proceso.

Además, si bien Paraguay y Uruguay aún no reciben las vacunas, ellos no han resultado tan afectados como Colombia. Para el 17 de febrero, inicio del proceso de vacunación, el país reportaba 2’202,598 casos de COVID-19 y 57.949 ciudadanos fallecidos. Paraguay no lleva ni 150 mil infectados oficiales y Uruguay está a punto de alcanzar los 50 mil casos.