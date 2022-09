Las narrativas de la desinformación refuerzan la idea de que en el informe no aparece la responsabilidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, que sus víctimas no fueron escuchadas, e incluso que promueve una asamblea constituyente para desarticular las Fuerzas Militares.

“La responsabilidad de las Farc no aparece

Una de las ideas que la desinformación trató de apuntalar con más fuerza fue que el documento final de la Comisión exime a las Farc de su responsabilidad en el conflicto colombiano.

Por ejemplo, el teniente coronel retirado Gustavo Roa Cuervo aseveró en un tuit el 2 de julio que el informe omitió delitos sexuales, el reclutamiento de menores de edad y los crímenes a miembros de la Fuerza Pública, en una publicación que recibió 1.200 “me gustas” y 831 retuits.

Sin embargo, en el capítulo “Hallazgos y recomendaciones” aparecen los tres delitos, además atribuidos a las Farc. “En el caso de las Farc-EP, se dieron especialmente violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado”, recoge el documento.

En una línea similar, el mayor general de la reserva Luis Ignacio Barón Casas aseguró en otro tuit con más de 4.000 “me gustas” que los hallazgos finales de la institución calificaban de “barbarie” las acciones militares, pero en cambio catalogaban como “errores cometidos contra la población civil” los crímenes de las Farc.

No obstante, ninguna página del informe contiene la frase “errores cometidos contra la población civil”, en realidad, el tuit tergiversa un párrafo de la página 83 que habla de las justificaciones “banales” que los diferentes actores del conflicto daban a las masacres, ejecuciones o desapariciones forzadas.

En concreto, el documento dice que definir de forma banal las violaciones de derechos humanos puede provocar la repetición del conflicto y por ello hay que insistir en que “las acciones indiscriminadas de las Farc-EP no fueron errores, sino violaciones cometidas contra la población civil”.

Alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018. Los mayores perpetradores fueron las FARC en un 40 % de los casos, según datos del informe final, que narra que la guerrilla generalizó el secuestro e inició una ofensiva para dar duros golpes a las Fuerzas Armadas.

“La Comisión no escuchó a las víctimas de las fuerzas armadas”

Otra de las narrativas que subyacen en las desinformaciones virales es que la Comisión de la Verdad no escuchó a las víctimas que pertenecían a las Fuerzas Armadas.

Así, por ejemplo, Luis Mendieta Ovalle, mayor general retirado de la Policía Nacional, afirmó en un video viral que la Comisión no había escuchado a las víctimas de la toma de la ciudad de Mitú.

En esta ciudad, capital del departamento de Vaupés, más de mil guerrilleros de las Farc atacaron a la población con bombonas de gas cargadas con combustible y explosivos, secuestraron a 61 personas y asesinaron a 56, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

“En el caso de Mitú, de los rehenes, de los secuestrados, no tuvimos derecho a la narrativa, a nuestra versión. No se nos escuchó. No se hizo ningún evento en Mitú”, dijo el mayor general, que vivió en carne propia lo sucedido, pues fue secuestrado por las Farc en ese momento y no vio la libertad hasta 12 años después.

Pero esas afirmaciones también son falsas, pues la Comisión de la Verdad hizo varias entrevistas en 2020 para esclarecer las responsabilidades de las FARC en la toma de Mitú, como le dijo a Colombiacheck, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN) a la que también pertenece EFE Verifica.

Además, el medio colombiano tuvo acceso a un audio de la Comisión de la Verdad en el que se escucha al general Mendieta hablando y que demuestra que la institución se reunió con él en 2020 en una entrevista en la que le piden profundizar en su testimonio.