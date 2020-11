$!¿Puede la vitamina D o tomar el sol evitar la gravedad del coronavirus?

Falso. Sí es verdad que la coyuntura por la pandemia de la COVID-19 dio paso a que se realicen múltiples estudios científicos sobre los efectos de la deficiencia de esta vitamina, pero no significa que su ingesta o la exposición al sol sean útiles para la producción de esta sustancia y su posterior efectividad contra la enfermedad, pues pueden resultar perjudiciales para la salud.

De igual forma, si bien gran parte de la Vitamina D la obtenemos al exponernos al sol, no es cierto que una mayor exposición nos ayude a prevenir casos graves de la enfermedad. Por el contrario, nos pone en riesgo de tener cáncer de piel en el futuro.

Por lo mismo, es fácil imaginar una conexión entre este componente y nuevas técnicas para tratar la COVID-19. Sin embargo, no hay estudios con evidencias irrefutables que indiquen que el consumo de esta sustancia prevenga o cure la enfermedad.

Sin embargo, los científicos de la Universidad de Cantabria advierten que se logró demostrar una asociación entre este nutriente y la enfermedad, mas no una causalidad ni una relación entre la concentración y la gravedad de la misma. No es posible afirmar que la deficiencia de Vitamina D puede conducir al COVID-19, o que reforzar la presencia de la vitamina D puede proteger al cuerpo de este virus.

Allí se encontró una deficiencia de la vitamina D en el 82,2% de los hospitalizados frente al 47,2% de personas no hospitalizadas que fueron usadas para esta comparación. Este fenómeno es más frecuente en hombres. Además, quienes contaban con niveles bajos de este nutriente, tenían más probabilidades de presentar enfermedades crónicas, pues esta deficiencia se presentó más en ancianos y personas con hipertensión, diabetes y cáncer, enfermedades que pueden complicarse con la COVID-19.

Por otra parte, el docente José Hernández, de la Universidad de Cantabria (España), indica que se podría identificar y tratar tal deficiencia, especialmente en los grupos vulnerables como ancianos o pacientes con comorbilidades. Pero este es un estudio de observación, por lo que no se ha determinado si el tratamiento podría prevenir la enfermedad o mejorar el estado de los pacientes, pues tendría que darse un estudio con ensayos más profundos al respecto.

De igual forma, ingerir alimentos ricos en vitamina D como atún, sardinas, huevo, lácteos o hígado no aportan lo suficiente para establecer un aumento de esta sustancia y así ser efectivo contra el COVID-19. Quesada agrega que sería necesario consumir dos kilos de hígado o nueve yemas de huevo al día para que esto ocurra. Algo que tampoco está recomendado porque puede traer otros efectos secundarios.

Si bien es necesario tomar el sol y no andar siempre por la sombra, como lo indica Jorge Machado, presidente de la Asociación Colombiana de Farmacología, para así activar la producción de dicha hormona. También agrega que sí es recomendable consumir suplementos con vitamina D, pero en dosis adecuadas para mantener niveles equilibrados, es decir, entre dos mil y cuatro mil unidades diarias, pero entre uno y dos meses para así restablecer los niveles de la sustancia en el cuerpo.

Por esto se concluye que, si bien, es necesaria la vitamina D para mantener un metabolismo saludable, su consumo para el tratamiento de COVID-19 aún no ha sido comprobado y un uso excesivo puede traer consecuencias graves para la salud de los pacientes.

