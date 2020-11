$!Trino de Cabal sobre fraude en EE.UU. está desinformando

El supuesto fraude

Las tablas estadísticas

El voto por correspondencia

Pero Trump ha cuestionado el uso de este sistema, en particular en los estados de Wisconsin, Michigan y Carolina del Norte. En los primeros dos los conteos inicialmente le daban ventaja a Trump, pero Biden terminó conquistando sus votos electorales después de que se contaran los votos por correspondencia. En Carolina del Norte Trump lleva la ventaja al momento de esta publicación, pero aún no se ha declarado un ganador.

Como ya lo verificamos en este chequeo, en muchos estados los votos por correo son los últimos en contarse y por eso se esperaba que hubiera un incremento en los votos demócratas mientras se avanzaba en el conteo. El partido Demócrata estimuló el voto por correo, al contrario de sus rivales republicanos, tal y como lo registró hace unos meses en este reportaje el diario The New York Times.

Además, no hubo “cero abstención”, como aseguró la senadora. En el artículo en el que PolitiFact desmintió la publicación de Houghton se aclara que solo el 74,6% de los votantes registrados votaron en Carolina del Norte y 71% en Wisconsin.

Por otra parte, no hubo más votos que votantes registrados, como insinúa Cabal en su trino. En algunos estados, como lo contó PolitiFact en este artículo, se permite el registro para votar hasta el mismo día de la votación. Ese es el caso, por ejemplo, de Wisconsin (explicaremos el caso de otros estados más abajo).

