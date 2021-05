El excongresista ya había aceptado su responsabilidad por delitos de cohecho y tráfico de influencias, por su participación en sobornos de Odebrecht y, además, había sido condenado a seis años y ocho meses de prisión.

En la audiencia de formulación adelantada esta mañana, Elías dijo: “Yo he sido juicioso en el pago de mi condena y estos son delitos graves. Sigo con la disposición de irme a sentencia anticipada, pero con todo respeto les digo que consideren un estadio más favorable en cuanto a la pena”.

El político pidió la rebaja del 33% de su pena e hizo énfasis en que ha colaborado con la justicia, reconociendo los delitos que cometió, “Le pido perdón al país por esta serie de circunstancias, he estado buen tiempo intramural, voy a cumplir ya 4 años físicos de estar detenido y estoy allanándome para ahorrarle tiempo a la justicia”, aseguró Elías.

Posteriormente, ‘Ñoño' aceptó su participación para que le fuera concedida a Odebrecht de manera irregular varios contratos de la Ruta del Sol I y II. Pidió perdón al país, “No me queda mucho que decir sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre y el de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Estoy pagando, me estoy poniendo al día con la sociedad por haberle fallado a mi país. Me queda decir que no volveré a cometer estos actos. Ya estuvo bueno de todo esto. Me pongo en manos de la justicia. Tengan en cuenta la colaboración que he dado”, aseguró el ‘Ñono’.

Los delitos que le impuso la corte a Elías Vidal, indican que le dieron una comisión por contratos simulados celebrados entre la Consecionaria Ruta del Sol S.A.S y el consocio SION, por $6.062 millones.