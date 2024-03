"Nos dolió en el corazón”, alcalde de Tierralta le pidió a Petro no estigmatizar la población

En Tierralta, Córdoba, líderes comunitarios y agricultores rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien los señaló erróneamente como miembros del Clan del Golfo durante un bloqueo de carretera que realizaba la comunidad en reclamo por una obra inconclusa.

Luis Emiro Ortega Doria, un agricultor presente en la protesta, le aclaró al presidente que el bloqueo no era por parte de delincuentes. “No entiendo el motivo, la razón, por qué el señor presidente Petro nos trata de paramilitares. Somos campesinos, luchadores. Que haga el favor y nos respete. Estamos dando la cara por nuestra comunidad. Si a nosotros se nos va la vía, ¿cómo hacemos para sacar nuestros cultivos?”, dijo Ortega.

“Estamos aproximadamente desde las 6:00 a.m. y son las 8:00 p.m. y no han llegado. Nos mandan al Esmad, donde hay niños, personas adultas, a maltratarnos, quizá, pero nosotros estamos en algo pacífico. Así que señor presidente Petro, le agradezco el favor que ratifique, se eche para atrás a la versión que usted dio, que éramos paramilitares, y no somos paramilitares”, aseveró Ortega.

Ortega se refirió a lo ocurrido este martes en la noche, cuando el jefe de Estado ordenó al Ejército despejar las vías aledañas porque, según conoció, miembros del Clan del Golfo las tenían bloqueadas.

“El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente: el Ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierralta”, había dicho Petro.

“No entiendo cómo, teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías, ¿quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo, y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos”, fueron las palabras del presidente que incomodaron a la población del municipio.

“Qué bonitos, dicen que si aceptan los diálogos de paz y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Entonces, general, por favor de las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser”, manifestó Petro al Ejército en medio de su discurso.

Vale recordar que la orden del mandatario fue pronunciada luego de que la directora del Dapre, Laura Sarabia, interrumpiera su discurso para entregarle un papel. Hoy los internautas se preguntan qué decía la nota.

A estos reproches se le sumó el alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, quien se tomó los micrófonos de la jornada de este miércoles de Gobierno con el Pueblo no solo para comunicar las necesidades de su municipio, sino también para hacer un reclamo al presidente.