La creadora de la iniciativa fue Daniela Lozano, una joven de 23 años que vive en Bogotá y es miembro del colectivo sobre cultura ciudadana ‘Hacker Ciudadano’.

Lozano hace la invitación para que todas las mujeres a nivel nacional, se unan a esta idea que surge como una manera de expresar las voces silenciadas de mujeres que han sido violentadas en el país.

En Colombia, según el boletín estadístico del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, se presentaron de enero a diciembre de 2019 un total de 3.248 muertes de mujeres de forma violenta.

Además, durante lo corrido de 2019 en Santander ocurrieron al menos 24 feminicidios. El 77% de esas mujeres tenían entre los 18 y 39 años y en el 54% de los casos, los agresores fueron parejas o exparejas sentimentales. Los lugares donde sucedieron los hechos fueron viviendas, espacios públicos y establecimientos comerciales.

“Hace una semana una chica me escribió a Instagram para pedirme ayuda sobre alguna ruta de emergencia donde pudieran acudir las mujeres en caso de que fueran abusadas. Estaba cansada de que los feminicidios no fueran noticia a menos de que murieran de forma trágica, entonces desde ese momento se me ocurrió la idea y lo comuniqué”, aseguró Lozano.

¿En qué consiste la estrategia?

La estrategia consiste en pegar papeles en los diferentes medios de transporte público, con mensajes que comiencen con la palabra “quiero”, como expresión de indignación por el acoso, las violaciones y los asesinatos. Por ejemplo: “quiero que una madre nunca llore porque su hija no regresó a casa”.

Los buses, cascos de motos, asientos, puertas, ventanas serán los lugares donde los ciudadanos conozcan las historias y voces de mujeres que han sido víctimas.

“Los papeles serán anónimos porque no deseo que nos tachen como ‘feminazis’ o ‘locas’ y que intenten opacar la intención que tenemos con la actividad. Por eso, no nos identificaremos como organizaciones, colectivos o instituciones sino que queremos que la propia voz sea de las mujeres”, mencionó la joven.

Esta iniciativa no tiene fronteras, y todas la ciudades pueden unirse. Daniela afirmó que el mismo día que publicó las imágenes sobre la estrategia, terminó en un grupo de Whatsapp con más de 250 mujeres y algunos hombres que querían replicar los testimonios de mujeres cercanas a ellos. Además, actualmente está dando información a grupos de Cali, Medellín, y Bucaramanga.

“Al principio pensé que solo mi hermana mi círculo de amigas íbamos a hacer esto pero es un movimiento que está creciendo muy rápido. Vamos a alzar la voz por aquellas que ya no están y también por las que nacerán”.

Dentro de la iniciativa se invita a fotografiar los papeles con los mensajes y subirlos a las redes sociales con el hashtag: #NosotrasHablamos.

Mujeres de Bucaramanga también se unen

Alejandra Amaya, miembro de la comunidad feminista llamada ‘Las Emberracadas’, afirmó que su grupo está en el proceso de brindar información sobre la iniciativa para que todas las mujeres de la ciudad se enteren.

Para obtener más información o resolver inquietudes, pueden mandar mensajes al usuario de este grupo en Instagram: @lasemberracadas o a @danielalozanocu