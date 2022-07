“Huele Mal. Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el ‘tapen tapen’ 4 años más”, dijo Bolívar en su cuenta de Twitter.

“Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, agregó.

Este nuevo reclamo se suma a una serie de confrontaciones públicas, generalmente, protagonizadas en sus cuentas de Twitter.

Uno de los últimos casos fue por ejemplo cuando Bolívar expresó su desacuerdo y molestia con la designación de Barreras por parte del presidente electo, Gustavo Petro, como aspirante y ganador de la presidencia del Senado.

“Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no. No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, dijo Bolívar.

Otra confrontación se dio en el caso de la filtración de los videos, conocidos como los ‘Petro videos’, donde Barreras y algunos miembros del Pacto Histórico planeaban estrategias políticas para ‘atacar’ a miembros de la coalición Centro Esperanza como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

Bolívar dijo que sentía “vergüenza” por los videos. “Hay gente que resta más de lo que suma. El cambio se hace de manera decente o no lo es”, dijo en ese entonces el senador.

“No hay nada de qué avergonzarse”, le respondió Barreras a Bolívar. “No caigas en la trampa. La campaña es víctima de chuzadas e infiltraciones ilegales. Es Watergate. Espían, graban y filtran las conversaciones privadas. Eso es delito. Nosotros conversamos. Ellos chuzan y delinquen”, agregó.

Por su parte, Bolívar le respondió de forma inmediata: “Me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo”.

Cabe recordar que la semana pasada se realizó el primer encuentro del Pacto Histórico en la ciudad Medellín en el que Barreras fue uno de los anfitriones, Bolívar no estuvo presente.