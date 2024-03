Nueva derrota judicial de Álvaro Uribe contra el periodista Daniel Coronell, ¿qué sigue ahora?

La Fiscalía General de la Nación también ha estado involucrada en este caso, citando a Uribe para presentar el escrito de acusación. En septiembre de 2023, la Fiscalía concluyó que no existía intención por parte de Uribe de retractarse de sus declaraciones iniciales, lo que fortalece la posición del periodista en este litigio.

Daniel Coronell, por su parte, ha sido firme en su postura de no conciliar con Uribe, argumentando que las rectificaciones del expresidente resultan revictimizantes. El periodista ha presentado numerosas pruebas en las fases iniciales del proceso y ha expresado su indignación por los intentos de Uribe de rectificarse, calificándolos como insuficientes para reparar el daño causado.

En 2017 el expresidente Álvaro Uribe fue acusado por calumnia agravada contra periodista Daniel Coronell

Tras evaluar la situación, la Fiscalía General de la Nación determinó que no hubo una acción afirmativa por parte de Uribe para remediar el daño causado a la integridad moral de Coronell. Por consiguiente, procedió a avanzar en el proceso en su contra.

Este proceso se realizó bajo el nuevo procedimiento abreviado, lo que significa que no entra en la etapa tradicional de imputación de cargos. En caso de no llegar a una conciliación entre las partes, se llevará a cabo una diligencia ante un juez de la República, donde Uribe deberá decidir si acepta o no los cargos.