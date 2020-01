Al pensar en las carreras del futuro, muchos se imaginan profesiones como ingeniería de software, ingeniería informática u otras que están estrechamente relacionadas con las nuevas tecnologías. Sin embargo, los jóvenes hoy en día sueñan con desempeñarse en las mismas ocupaciones que hace 18 años (medicina y derecho, entre otras) para cuando tengan 30 años.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Dream Jobs? Teenagers career aspirations and the future of work’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde. Según el estudio, dentro de las profesiones que quieren las jóvenes se destacan medicina (15,6 %), docencia (9,4 %) y administración de empresas (5 %), mientras que los j+ovenes se inclinaron por ingeniería (7,7 %), empresarios (6,7 %) y profesionales de las TIC (6 %).

Estas preferencias por parte de los jóvenes no son tan diferentes a las que entraron al top 10 en el 2000. Hay que resaltar que este estudio es resultado de una investigación que se adelanta, a través de Pisa, desde el 2000, en la que la Ocde le pregunta a los jóvenes que 15 años de distintos países sobre el trabajo que esperan tener a los 30 años.

Mercado sigue igual

Teniendo en cuenta la conclusión anterior, Víctor Solano, consultor de ‘Grandes Genios U’ (la universidad de niños para niños), explicó que “los estudiantes siguen visualizándose en carreras del Siglo XX porque la oferta del mercado académico sigue siendo la misma. Los bachilleres creen que los únicos escenarios posibles de desarrollo son los programas académicos que ofrecen las universidades hoy”.

Además de la explicación anterior, la Ocde en la presentación del informe que se llevó a cabo en Davos, Suiza, resaltó que estas recientes inclinaciones evidencian que aún no se siente el impacto del uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo y otros cambios que se dieron en el nuevo milenio.

Al analizar el caso de Colombia, Carlos Patarroyo, Decano de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, dijo que los estudiantes que vienen de familias con una capacidad adquisitiva moderada, son familias que quieren apostarle a las opciones seguras.

Por ejemplo, “es seguro, desde hace muchos años, que un abogado suele ganar bien, es seguro que un médico tiene un buen resultado en ingresos. Estas carreras tradicionales desde hace mucho tiempo han demostrado su solidez y permiten recuperar la inversión, mientras que las carreras nuevas muchas veces se traducen en riesgo y quienes suelen inclinarse por estas son personas con mayores ingresos”.

Opinión de los padres pesa

No obstante, en el informe se evidencia que a pesar de que los alumnos con más recursos podrían apostarle a carreras nuevas. Ellos afirmaron que a los 30 años se veían ejerciendo como médicos, docentes e ingenieros. De acuerdo con Marcela Junguito, rectora del Gimnasio Femenino, más allá de las exigencias del nuevo mercado o de los retos que tienen las instituciones educativas, no hay que perder de vista que en ese proceso de decisión sobre la carrera, la opinión de los padres, es una de las que aún tiene mayor peso.

“Ellos, en su mayoría, estudiaron carreras tradicionales, por lo que aconsejan a sus hijos desde su experiencia y muchas veces desde el miedo o el proteccionismo, ya que prefieren que tomen un camino seguro y no algo incierto”, añadió la directiva.