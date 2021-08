Ante un juez, la Fiscalía y la defensa, presentaron en una audiencia preparatoria, las pruebas y testimonios con las que van a sustentar la culpabilidad o inocencia de los indiciados, quienes están privados de la libertad mientras avanza el proceso.

La defensa de Paul Naranjo y Julián Ortegón reveló que mostrará un video en el que supuestamente un tercer vehículo habría atropellado a Castro, con lo que sería víctima de un carro fantasma, al parecer de alta gama. Lo que abre una nueva hipótesis.

El contenido fue presentado por John Cadena, defensor de Paúl Naranjo, uno de los incriminados, a manera de prueba que lo absuelva de toda responsabilidad.

Se trata de un video filmado por una cámara de seguridad de la Chatarrería Tolima, ubicada cerca a la calle 80 con carrera 68K, donde habría muerto Castro.

En el video se ve, según el abogado, como Naranjo, que iba conduciendo la camioneta en la que iba la joven, se detuvo en la mencionada dirección y estuvo allí durante 47 segundos mientras Ana María y Mateo Reyes, otro involucrado en caso, se bajan del vehículo.

Después de esto, Naranjo seguiría su camino, ya sin Castro y Reyes en el carro, por lo que el defensor asegura que su defendido no tiene nada que ver con la muerte de la joven.

En este orden de ideas, aseguró que su cliente no aceptará los cargos que le imputó la Fiscalía por feminicidio ni homicidio culposo.

“Las imágenes muestran que tanto Ana María Castro como Mateo Reyes se bajaron del carro con vida y que mi cliente arrancó despacio y tranquilo. Esos nuevos elementos probatorios nos llevan a señalar que no se configura ningún homicidio culposo y menos feminicidio, como lo dijo la Fiscalía”, dijo Cadena en medio de la audiencia.

Entre tanto, los familiares y la Fiscalía insisten en que ambos hombres arrojaron a la joven del carro y que este caso se trata de un feminicidio, por lo que piden sea escuchado Mateo Reyes, amigo de Ana María y quien estuvo con ella la noche que perdió la vida.

En torno al testimonio de Reyes, el ente acusador presentó el examen psicológico de Mateo Reyes y aseguró que, aunque su memoria puede estar comprometida por haber consumido en exceso bebidas alcohólicas, el joven no padece trastornos de personalidad que eviten que testifique en este caso.

La memoria de Mateo, según el informe, "puede estar comprometida por haber experimentado un episodio de amnesia anterógrada. Esto puede derivarse del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, generando dificultades para recuperar la información en su memoria respecto a esta situación específica".

No obstante, añade que el joven "no padece trastornos de personalidad que alteren su funcionamiento actual ni psicopatología... no presenta afectaciones en su rendimiento cognitivo. Por ende, está en capacidad de testificar sobre los hechos objeto de investigación".

La Fiscalía insiste en mantener como testigo a Mateo Reyes, quien ha entregado declaraciones diferentes, con cambios sustanciales en su dicho: primero que iba en otro carro y vio caer a Ana María, luego que estaba con ella en el mismo vehículo.

Las pruebas serán presentadas en el transcurso del juicio oral, pero la Fiscalía ya adelantó que tiene al menos 33 pruebas documentales y 30 testimonios.