Nuevos detalles de la mujer que falleció tras procedimiento estético

La paciente presentaba una preocupante pigmentación en su piel, hecho que hizo que retornaran al supuesto centro estético. Pero eso no valió de nada; su salud empeoró, al punto que la mujer tuvo que ser ingresada días después en el Policlínico del Olaya por un cuadro de infección severa que derivó en la muerte de la mujer, quien integraba el grupo de seguridad privada que cuida las instalaciones del Hospital de Kennedy.

Q’HUBO habló con la familia de la víctima, a quienes no identificaremos por su solicitud expresa.

Los hechos

“Ella encontró el sitio donde se realizó el procedimiento por medio de Instagram, unos tres meses atrás. Al inicio ella averiguó por una lipólisis láser (procedimiento ambulatorio no invasivo), que costaba cerca de cuatro millones de pesos, razón por la cual descartó la opción porque no podría pagar ese precio”, nos contó una persona del círculo familiar de Jully, quien conoció el caso de primera mano.

Un buen día la hoy fallecida, quien trabajaba como Operaria de medios tecnológicos en el Hospital de Kennedy y era madre de tres menores, recibió un mensaje de la persona que administraba el sitio diciéndole que había una oferta especial para 10 personas, con el 50% de descuento del precio total de la intervención. Jully aceptó y días después le realizaron el procedimiento, por el cual pagó un millón 800 mil pesos.

“Ella entró a cirugía el 23 de marzo a las 4:40 p. m. y salió horas después, como a las 8:30 p. m. Salió súper mal de allá, consultamos con la gente que la trató y nos dijeron que era normal, que de todos esos procedimientos salían así. Ella se fue a su casa y amaneció súper mal. Llamó a la tal clínica esa y allá le dijeron que fuera a que la drenaran y ya, que con eso se le pasaba el dolor. Todo el día ella estuvo allá y le aplicaron medicamentos. Yo entré a verla y la vi muy mal y les dije que me la iba a llevar para un hospital. Me respondieron que si la llevaba y algo le pasaba, era culpa mía y yo debía responder”, afirmó.

Para ese momento, dos días después del hecho, Jully tenía impresionantes quemaduras en el abdomen y en las piernas. “Es más, cuando ella fue a que la drenaran ni siquiera usaron guantes. La mujer que le estaba drenando las heridas, incluso, le dijo que “tenía que pagarle el manicure porque se estaba volviendo las manos una nada”, nos contó con un evidente dejo de rabia la persona que conoció el caso y acompañó a Jully en su doloroso proceso.

La mujer fue trasladada al Policlínico del Olaya por recomendación de la misma gente del centro estético, por la existencia de una supuesta póliza que tenían contratada con ese hospital. Tras luchar por la urgente atención, la mujer fue internada por un cuadro de infección causado por una bacteria, hecho que desencadenó en la muerte de la paciente el pasado 4 de abril.

Tras la tragedia, la familia acudió a la URI de Molinos, en el sur de Bogotá, para instaurar la respectiva denuncia. De la mujer que realizó el procedimiento se sabe que es de nacionalidad venezolana y que apenas se enteró del mal estado de salud de Jully, se perdió del mapa. La mujer no aparece desde hace varios días y el supuesto centro estético donde todo sucedió se defendió, a través de un abogado, aduciendo que a la ‘doctora’ le prestaron las instalaciones, pero que no trabaja formalmente allí. Además, el lugar no cuenta permisos para funcionar como un centro médico.