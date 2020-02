Oficial del Ejército de Cali denunció presuntas irregularidades en inteligencia militar

“Le solicito que se revise como se está manejando la inteligencia al interior de la fuerza, teniendo en cuenta que esta se viene utilizando de forma inadecuada por parte de algunos señores generales, los cuales la utilizan como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos a sus políticas diferentes y extrañas a las que no están escritas”, asegura el uniformado.

Amórtegui, expone que “quiero que terminen contra mí todo acto de intimidación ordenado por algunos señores generales y que están cumpliendo algunos agentes de inteligencia que no son dignos de estar en la institución de aquí de Cali, los cuales han venido generando intimidación, violando mis derechos fundamentales (...) han puesto en riesgo mi vida y la de mi familia”.

Le puede interesar: Exgerente de la campaña ‘Duque Presidente’ habló de financiación en la segunda vuelta.

Según expica Amórtegui, estos supuestos hechos en su contra se han presentado porque, dice, desde hace “dos años vengo denunciando al interior de la fuerza unos hechos irregulares que se vienen presentando”

“Yo responsabilizo de mi seguridad, de mi vida, de la seguridad de mi familia a estos agentes de contrainteligencia porque yo no pertenezco a ningún grupo de narcotraficantes, de extorsionistas, no vendo armas, no vendo municiones y otras cosas como los oficiales que le informé al comandante del Ejército. Nunca he hecho nada ilícito”

Además de esta denuncia realizada, el oficial se refirió a las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, sobre las que indicó que “de teniente me negué a participar en la política de falsos positivos”. Y también mencionó al general (r) Mario Montoya, sobre el que dijo que “matar locos y bobos de los pueblos no es ser héroe”.

Al respecto, el Comando General de las Fuerzas Militares emitió el pasado martes un comunicado sobre esas denuncias y expuso que se ordenó a la Inspección General de las Fuerzas Militares confirmar o desvirtuar las afirmaciones del Teniente Coronel, para tomar las actuaciones administrativas o disciplinarias que correspondan.

Adicionalmente se ordenó realizar estudios de seguridad para establecer el nivel de riesgo que tendría este oficial.

Sobre la situación personal del oficial, el Comando del Ejército Nacional, estudió para ascenso en el mes de diciembre de 2019 a los señores Tenientes Coroneles de la Fuerza, incluido el mencionado oficial, quien no fue considerado al grado de Coronel.